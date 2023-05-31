Google запускає курс із кібербезпеки: 5 тисяч українців зможуть навчатися безплатно

Google запускає онлайн-курс з кібербезпеки і надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO.
Це означає, що вони зможуть навчатися абсолютно безкоштовно, повідомляє Мінцифри.
Навчання триватиме 6 місяців. Під час курсу студенти зможуть:
Курс з кібербезпеки підійде як для новачків, так і для людей з досвідом у цій сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.
Аби долучитися до курсу, необхідно перейти за посиланням
Проєкт втілюють за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національних проєктів Дія.Бізнес і Дія.Освіта та платформи Кібер Дія.
Раніше ми писали, що Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект.
Фото: Firmbee.com/Unsplash