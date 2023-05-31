Google запускає курс із кібербезпеки: 5 тисяч українців зможуть навчатися безплатно

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Ірина Маймур
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Google запускає онлайн-курс з кібербезпеки і надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO.

Це означає, що вони зможуть навчатися абсолютно безкоштовно, повідомляє Мінцифри.

Навчання триватиме 6 місяців. Під час курсу студенти зможуть:

  • отримати базові навички та знання з кіберзбезпеки;
  • навчитися визначати ризики й загрози в інформаційних системах;
  • ознайомитися з методами, які допоможуть підсилити вразливі місця;
  • підготуватися до роботи в галузі кіберзбезпеки.

Курс з кібербезпеки підійде як для новачків, так і для людей з досвідом у цій сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.

Аби долучитися до курсу, необхідно перейти за посиланням

Проєкт втілюють за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національних проєктів Дія.Бізнес і Дія.Освіта та платформи Кібер Дія.

Раніше ми писали, що Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект.

Фото: Firmbee.com/Unsplash

Опубліковано: 31 травня 2023
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