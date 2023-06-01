Українські розробники випустять гру «Great Hopes City» про Україну 1990-х

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Ірина Маймур
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У 2024 році українська інді-студія Stellarium Gaming планує випустити гру «Great Hopes City» («Місто великих надій»). Вона буде присвячена Україні після розпаду СРСР.

Про це повідомило видання «Bird in Flight».

Great Hopes City — це двовимірна рольова гра з елементами бойовиків і пригодницьких ігор. Її головні герої — два друга Утопирок і Крис, що живуть у вигаданому місті Еребоград. Після розпаду СРСР вони повертаються додому й зустрічають новий порядок кримінальних авторитетів.

«Оскільки ми є командою з України, вважаємо важливим привнести частинку нашої культури в першу гру, — пояснюють розробники. — Дев’яності є десятиліттям контрасту, де пережитки минулого існували поруч із мріями про світле майбутнє».

Раніше ми писали, що вийшла комп’ютерна гра Death From Above: у ній треба керувати українським дроном.

Фото: скриншот із трейлера гри

Опубліковано: 01 червня 2023
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