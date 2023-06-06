Засмічене озеро поблизу "Лісової" планують розчистити

Після скарг киян щодо засмічення озера неподалік метро "Лісова", у КП "Плесо" анонсували його очистку.
Повідомляється, що чиновники провели нараду щодо вирішення проблеми забруднення. Під час якої провели детальний огляд озера та його берегової зони, щоб з'ясувати причини забруднення та розробити порядок чітких дій для його вирішення. Під час інспектування було виявлено різноманітні відходи, які скупчилися на березі та в самому озері.
Чиновники сформували такий план дій:
Раніше ми писали, що озеро Синє на Виноградарі планують розчистити й провести на території благоустрій до кінця 2023 року.