Засмічене озеро поблизу "Лісової" планують розчистити

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Валерія Гуржий
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Після скарг киян щодо засмічення озера неподалік метро "Лісова", у КП "Плесо" анонсували його очистку.

Повідомляється, що чиновники провели нараду щодо вирішення проблеми забруднення. Під час якої провели детальний огляд озера та його берегової зони, щоб з'ясувати причини забруднення та розробити порядок чітких дій для його вирішення. Під час інспектування було виявлено різноманітні відходи, які скупчилися на березі та в самому озері.

Чиновники сформували такий план дій:

  1. Для ефективного очищення озера планують залучити сили додаткових працівників, включаючи працівників з місцевих доглядових служб та добровольців.
  2. Команда фахівців розпочинає очищення берегової зони від накопиченого сміття.
  3. Спеціальні команди реалізують очищення озера від плаваючих сміттєвих матеріалів. Планується залучити водні транспортні засоби та спеціальне обладнання для збирання відходів із поверхні води.
  4. Спільно з відділом місцевого самоврядування ініціювати прийняття рішення стосовно посилення контролю щодо задовільного санітарного стану водойми та прибережної території.

Раніше ми писали, що озеро Синє на Виноградарі планують розчистити й провести на території благоустрій до кінця 2023 року.

Опубліковано: 06 червня 2023
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