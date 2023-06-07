Куди піти у Києві 9-11 червня: виступи ДахаБраха та Макса Барських, барахолка "Кураж" та маркет Всі.Свої

Протягом вихідних 9-11 червня у Києві пройде чимало цікавих подій, серед яких: виступи гурту ДахаБраха та Макса Барських, благодійна барахолка "Кураж", літній маркет Всі.Свої, концерт "Шопен у саду" та вистава "Квіти для Елджернона" у "Дикому театрі".
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
На цей вікенд двір Хвильового стане гостьовим для одразу трьох формацій, що назбирали кошик справжньої літньої гостини: SYAIVO, Jungle Kitchen Showcase, Mystictrax Showcase.
Ціна: 100-250 грн
Де: Бар Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18
Коли: 9 червня з 18:00, 10 червня з 17:00, 11 червня з 16:00
ДахаБраха – унікальний український проєкт, що грає в стилі етно-хаос, ламаючи усталені рамки та вражає сміливими та успішними експериментами. Прибуток від концерту передадуть до фонду «Повернись живим».
Ціна: від 450 грн
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 9 та 11 червня 19:00
Макс Барських повертається до Osocor Residence з сольним концертом. Артист обіцяє обʼєднати відомі хіти з новими композиціями.
В межах виступу відбудеться благодійний аукціон. Вторговані гроші з продажу унікальних лотів спрямують на підтримку ЗСУ .
Ціна: від 1400 грн
Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна 2
Коли: 9 червня 19:00
10–11 червня на Десятинній, 12 пройде Літній маркет, де зберуть улюблені українські бренди.
Вони представлять:
Ціна: безкоштовно
Де: вул. Десятинна, 12
Коли: 10–11 червня з 11:00
Кураж повертається після 1,5-річної перерви. Цього разу його проведуть у просторі Garage на Подолі. Чекаєють усіх: одинаків, або компанії друзів з різних міст, з сімʼєю, песиком, дітьми, або батьками. На заході можна буде:
Ціна: від 200 гривень
Де: Garage, вулиця Межигірська, 82
Коли: 10–11 червня з 13:00
SHALL OCIN вже більше 10 років приїжджає до Києва як зірка хаус- та техно-музики. Останні його досягнення пов'язані з тим, що він став частиною сім'ї від найвідомішого електронного проекту України — ARTBAT.
Ціна: перші онлайн квитки за 300 грн за посиланням.
Де: KURENI, Паркова дорога, 4
Коли: 10 червня з 16:00
«Дикий театр» у співавторстві з Валерією Федотовою та Робом Фельдманом переосмислив дуже чуттєву і пронизливу історію Чарлі Гордона. На сцені – один з найлюдяніших текстів у світовій літературі Даніеля Кіза «Квіти для Елджернона».
Ціна: 300-750 грн
Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1
Коли: 10 червня 17:00
11 червня просто неба в арт-просторі UYAVA відбудуться виступи молодих артистів PIDPAL YOUNG — новий формат, спрямований на поширення творчості молодих артистів серед широкої публіки.
Ціна: Подробиці та квитки за посиланням.
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1
Коли: 11 червня з 17:00
Для вас прозвучить найромантичніша і найкрасивіша фортепіанна музика в історії. Прекрасні Ноктюрни романтика Шопена, занурюючись в які, можна забути про все, крім любові і краси.
Ціна: від 250 гривень
Де: Ботанічний сад ім. Гришка
Коли: 11 червня 19:00
В цей вечір на сцені: Антон Стенюк, Артур Петров, Джейхун Сафаров, Настя Зухвала.
Ціна: від 250-400 гривень
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15
Коли: 11 червня, 18:30
Фото: Хвильовий, ДахаБраха, Макс Барських, Всі. Свої, Кураж, Shall ocin, Світлоконцерт, Настя Зухвала, Дикий театр