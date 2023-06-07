Куди піти у Києві 9-11 червня: виступи ДахаБраха та Макса Барських, барахолка "Кураж" та маркет Всі.Свої

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Валерія Гуржий
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Протягом вихідних 9-11 червня у Києві пройде чимало цікавих подій, серед яких: виступи гурту ДахаБраха та Макса Барських, благодійна барахолка "Кураж", літній маркет Всі.Свої, концерт "Шопен у саду" та вистава "Квіти для Елджернона" у "Дикому театрі".

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Вечірка у Хвильовому

На цей вікенд двір Хвильового стане гостьовим для одразу трьох формацій, що назбирали кошик справжньої літньої гостини: SYAIVO, Jungle Kitchen Showcase, Mystictrax Showcase.

Ціна: 100-250 грн
Де: Бар Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18
Коли: 9 червня з 18:00, 10 червня з 17:00, 11 червня з 16:00

ДахаБраха

ДахаБраха – унікальний український проєкт, що грає в стилі етно-хаос, ламаючи усталені рамки та вражає сміливими та успішними експериментами. Прибуток від концерту передадуть до фонду «Повернись живим».

Ціна: від 450 грн
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 9 та 11 червня 19:00

Max Barskih Благодійний виступ

Макс Барських повертається до Osocor Residence з сольним концертом. Артист обіцяє обʼєднати відомі хіти з новими композиціями.

В межах виступу відбудеться благодійний аукціон. Вторговані гроші з продажу унікальних лотів спрямують на підтримку ЗСУ .

Ціна: від 1400 грн
Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна 2
Коли: 9 червня 19:00

Літній маркет у Всі.Свої

10–11 червня на Десятинній, 12 пройде Літній маркет, де зберуть улюблені українські бренди.

Вони представлять:

  • сукні різних фасонів та кольорів;
  • лляні, муслінові та трикотажні костюми; футболки та топи;
  • сорочки та блузи;
  • сандалії та шльопанці,
  • кеди та мюлі;
  • стильні аксесуари.

Ціна: безкоштовно
Де: вул. Десятинна, 12
Коли: 10–11 червня з 11:00

Субота

Благодійна барахолка «Кураж»

Кураж повертається після 1,5-річної перерви. Цього разу його проведуть у просторі Garage на Подолі. Чекаєють усіх: одинаків, або компанії друзів з різних міст, з сімʼєю, песиком, дітьми, або батьками. На заході можна буде:

  • відвідати свідомий лекторій з потужними темами і гостями сьогодення;
  • скупитись у зіркових продавців на барахолці, як колись на Воздвиженці;
  • пошукати щось цікаве у вінтажі та новому від резидентів барахолки;
  • послухати сучасну музику від улюблених артистів.

Ціна: від 200 гривень
Де: Garage, вулиця Межигірська, 82
Коли: 10–11 червня з 13:00

SHALL OCIN в KURENI

SHALL OCIN вже більше 10 років приїжджає до Києва як зірка хаус- та техно-музики. Останні його досягнення пов'язані з тим, що він став частиною сім'ї від найвідомішого електронного проекту України — ARTBAT.

Ціна: перші онлайн квитки за 300 грн за посиланням.
Де: KURENI, Паркова дорога, 4
Коли: 10 червня з 16:00

Квіти для Елджернона у Дикому театрі

«Дикий театр» у співавторстві з Валерією Федотовою та Робом Фельдманом переосмислив дуже чуттєву і пронизливу історію Чарлі Гордона. На сцені – один з найлюдяніших текстів у світовій літературі Даніеля Кіза «Квіти для Елджернона».

Ціна: 300-750 грн
Де: Сцена 6, вулиця Васильківська, 1
Коли: 10 червня 17:00

Неділя

PIDPAL YOUNG в арт-просторі UYAVA

11 червня просто неба в арт-просторі UYAVA відбудуться виступи молодих артистів PIDPAL YOUNG — новий формат, спрямований на поширення творчості молодих артистів серед широкої публіки.

Ціна: Подробиці та квитки за посиланням.
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1
Коли: 11 червня з 17:00

Шопен в саду

Для вас прозвучить найромантичніша і найкрасивіша фортепіанна музика в історії. Прекрасні Ноктюрни романтика Шопена, занурюючись в які, можна забути про все, крім любові і краси.

Ціна: від 250 гривень
Де: Ботанічний сад ім. Гришка
Коли: 11 червня 19:00

Підпільний Стендап - Стенюк, Петров, Сафаров, Зухвала

В цей вечір на сцені: Антон Стенюк, Артур Петров, Джейхун Сафаров, Настя Зухвала.

Ціна: від 250-400 гривень
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15
Коли: 11 червня, 18:30

Фото: Хвильовий, ДахаБраха, Макс Барських, Всі. Свої, Кураж, Shall ocin, Світлоконцерт, Настя Зухвала, Дикий театр

Опубліковано: 07 червня 2023
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