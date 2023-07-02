Нацкомісія виключила Запоріжжя із переліку міст, які рекомендують перейменувати

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Валерія Гуржий
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Національна комісія зі стандартів державної мови поновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, виключивши із нього Запоріжжя.

30 червня комісія доповнила рішення, яке було затверджене 22 червня. Новий перелік коротший за попередній. У ньому залишилося лише 10 міст: Бровари, Сєвєродонецьк, Два Першотравневі, Першотравневий, Южноукраїнськ, Кришталевий, Південне, Боково-Кришталеве, Сорокіне.

Раніше ми писали, що Національна комісія зі стандартів державної мови представила перелік із майже 1400 населених пунктів у 24 областях, назви яких не відповідають стандартам державної мови.

Назва міста Запоріжжя була позначена як така, що потребує обґрунтування доцільності збереження поточної назви.

Фото: Гетьман

Опубліковано: 02 липня 2023
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