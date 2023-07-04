У Києві повторно шукають нові назви для шести вулиць

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Валерія Гуржий
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У Києві повторно збирають пропозиції щодо перейменування шести вулиць, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомили у КМДА.

Як зазначила депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, проєкти рішень Київської міської ради про перейменування міських об’єктів, які були відхилені, направились на повторний збір пропозицій в електронному вигляді.

Депутатка додала, що експертна комісія розгляне кожну пропозицію за критеріями відповідності вимогам чинного законодавства, і згодом з урахуванням рекомендацій буде проведено рейтингове електронне голосування щодо перейменування цих об’єктів.

Перелік міських обʼєктів, які планується перейменувати:

Святошинський район:

  • вулиця Булгакова;
  • вулиця Огарьова;
  • вулиця Академіка Туполєва;
  • вулиця Червонозаводська.

Подільський район:

  • провулок Яблочкова.

Дніпровський район:

  • вулиця Петра Запорожця.

Зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв за посиланням. Пропозиції щодо перейменування приймаються до 12 липня поточного року на електронну адресу: [email protected].

Раніше ми писали, що на вказівниках і табличках для орієнтирів столичного метро почали змінювати старі назви на нові. Зокрема, вже з’явилася нова назва станції «Площа Льва Толстого» — «Площа Українських героїв».

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva

Опубліковано: 04 липня 2023
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