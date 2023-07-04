У Києві повторно шукають нові назви для шести вулиць

У Києві повторно збирають пропозиції щодо перейменування шести вулиць, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Про це повідомили у КМДА.
Як зазначила депутатка Київської міської ради Вікторія Муха, проєкти рішень Київської міської ради про перейменування міських об’єктів, які були відхилені, направились на повторний збір пропозицій в електронному вигляді.
Депутатка додала, що експертна комісія розгляне кожну пропозицію за критеріями відповідності вимогам чинного законодавства, і згодом з урахуванням рекомендацій буде проведено рейтингове електронне голосування щодо перейменування цих об’єктів.
Зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв за посиланням. Пропозиції щодо перейменування приймаються до 12 липня поточного року на електронну адресу: [email protected].
Раніше ми писали, що на вказівниках і табличках для орієнтирів столичного метро почали змінювати старі назви на нові. Зокрема, вже з’явилася нова назва станції «Площа Льва Толстого» — «Площа Українських героїв».