У серпні вартість оренди квартир у Києві зросте

У Києві у серпні може зрости вартість оренди квартир, адже ринок повертається до сезонності.

Про це свідчить аналітика застосунку Bird.

Медіанна ціна оренди оренди однокімнатної квартири в серпні цього року орієнтовно складатиме 11,4 тисячі гривень. Минулого ж року медіанні ціна однокімнатних квартир була 9,6 тисячі гривень.

Щодо двокімнатних квартир, то у серпні ціна в середньому може складатиме 19,2 тисячі гривень, минулого року ціни була на рівні 15 тисяч гривень, а у 2021 році - 25 тисяч гривень.

Ціна за трикімнатні квартири у серпні може сягнути 32 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що програма пільгової іпотеки «єОселя» стане доступною для всіх українців без власного житла. Для них діятиме ставка 7% річних у гривні.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk