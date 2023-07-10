У Бучі планують створити психологічний центр реабілітації для людей з ПТСР - візуалізації

Студія Martin architects спроектувала та презентувала візуалізації центру HUTIR у Бучі, який може стати психологічним центром для людей з ПТСР.

HUTIR — це соціально-благодійний проєкт, який вміє адаптуватись та трансформується в залежності від потреб людей.

"Ми спроєктували архітектуру містечка, місця загального користування, розробили цей футуристичний вигляд будиночків та інтер’єр в них", - написали артітектори.

У студії наголошують, що такі проєкти максимально на часі, адже в сучасних умовах не можна забувати про важливість відновлення людей, як фізичного, так і психологічного.

Наразі архітектори шукають організації, інвестиційні фонди, або тих, хто може допомогти з будівництвом острова HUTIR.

Раніше ми писали, що у Києві 1 червня команда ArmWomenNow, що займається забезпеченням формою жінок-військових, відкрила мультифункціональний простір ArmWomenHub.

Фото: Martin architects