Гурт Onuka випустив альбом, присвячений усім українцям

Гурт Onuka випустив четвертий повноформатний альбом Room.

Загалом до альбому увішло дев’ять пісень, серед них сингл Peremoha.

“Героями пісень альбому є ми з вами: від військових і волонтерів до мільйонів українців, які всупереч усьому, продовжують свою буденну працю. Саме наші з вами історії ми хочемо розповісти світові через нашу музику, бо це історії героїчного спротиву нашого народу”, – йдеться у повідомленні лідерки гурту Нати Жижченко.



Послухати альбом на різних платформах можна за посиланням.

Цього липня Ната Жижченко також стала амбасадоркою Spotify Equal, а отже цього місяця буде представляти Україну на головній площі Нью-Йорку Times Square.