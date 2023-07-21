Гурт Onuka випустив альбом, присвячений усім українцям

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Марія Іващук
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Гурт Onuka випустив четвертий повноформатний альбом Room.

Загалом до альбому увішло дев’ять пісень, серед них сингл Peremoha.

“Героями пісень альбому є ми з вами: від військових і волонтерів до мільйонів українців, які всупереч усьому, продовжують свою буденну працю. Саме наші з вами історії ми хочемо розповісти світові через нашу музику, бо це історії героїчного спротиву нашого народу”, – йдеться у повідомленні лідерки гурту Нати Жижченко.


Послухати альбом на різних платформах можна за посиланням.

Цього липня Ната Жижченко також стала амбасадоркою Spotify Equal, а отже цього місяця буде представляти Україну на головній площі Нью-Йорку Times Square.

Опубліковано: 21 липня 2023
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