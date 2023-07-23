Активісти та кияни просять Зеленського зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках

Громадські організації, активісти та кияни готують звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках між озерами Небреж та Тягле.

На місці будівництва екологи хочуть створити екопарк, адже "ця територія є унікальним місцем поширення червонокнижних рослин та тварин". Будівництво екопарку активісти відстоюють вже роками.

Вони також акцентують увагу, що у Києві діє заборона на в’їзд техніки до лісів на час дії воєнного стану, в тому числі й до озер Небреж та Тягле. Але туди заїжджає будівельна техніка через спеціально облаштований пропускний пункт.

Раніше ми писали, що будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O. Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Нагадаємо, що Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

До цього, неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Фото: h2o.best