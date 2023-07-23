Активісти та кияни просять Зеленського зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках

161
Валерія Гуржий
share share

Громадські організації, активісти та кияни готують звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках між озерами Небреж та Тягле.

На місці будівництва екологи хочуть створити екопарк, адже "ця територія є унікальним місцем поширення червонокнижних рослин та тварин". Будівництво екопарку активісти відстоюють вже роками.

Вони також акцентують увагу, що у Києві діє заборона на в’їзд техніки до лісів на час дії воєнного стану, в тому числі й до озер Небреж та Тягле. Але туди заїжджає будівельна техніка через спеціально облаштований пропускний пункт.

Раніше ми писали, що будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O. Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Нагадаємо, що Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

До цього, неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Фото: h2o.best

Опубліковано: 23 липня 2023
share share
Росіяни пошкодили Будинок вчених в Одесі, який є пам'яткою архітектури: що про нього відомо Росіяни пошкодили Будинок вчених в Одесі, який є пам'яткою архітектури: що про нього відомо Дивіться, як частину проспекту Бажана очистили від реклами Дивіться, як частину проспекту Бажана очистили від реклами У КПІ почали розробляти колінний протез для поранених військових У КПІ почали розробляти колінний протез для поранених військових Росіяни вдарили ракетами по історичному центру Одеси: зруйновано Спасо-Преображенський собор Росіяни вдарили ракетами по історичному центру Одеси: зруйновано Спасо-Преображенський собор У Києві повертають оплату за паркування У Києві повертають оплату за паркування Мистецтво маорі, новозеландський Совіньйон та устриці з пряною сальсою: плани на вечір Мистецтво маорі, новозеландський Совіньйон та устриці з пряною сальсою: плани на вечір З будинку на Хмельницького, де розміщений Макдональдс, збили історичний маскарон З будинку на Хмельницького, де розміщений Макдональдс, збили історичний маскарон Ryanair може відновити польоти з Києва та Львова в кінці року - директор компанії Ryanair може відновити польоти з Києва та Львова в кінці року - директор компанії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.