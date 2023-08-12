Міська влада розриває догорів з орендарем, який зніс 200-річний будинок на Подолі: які ще рішення ініціюються

Міська влада ініціює розірвання Київрадою договору оренди на вулиці Ярославській 13-Б, де розташовувався 200-річний будинок, який напередодні знесли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста", - написав він.

Також міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

Окрім того ініціюється ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), без висновків містобудівної ради.

Нагадаємо, на Ярославській, 13 Б вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили , що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Згодом стало відомо, що дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.