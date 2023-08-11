Дозвіл на "реконструкцію" знищеного будинку на Подолі надали у Мінкульті

Дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це повідомила ексдепутатка Київради Олена Терещенко у Facebook.

У дописі йдеться про те, що заступниця міністра культури Катерина Чуєва керувала групою фахівців Мінкульту, які аналізували документи та готували текст погодження документації на "реконструкцію" історичного будинку. Дозвіл надали 14 березня 2023 року.

"Фахівці прекрасно знали, що даний будинок належить до "переліку значних історичних будівель", які ще просто не встигли занести до реєстру", — пише Терещенко.

Так будівля виглядала до демонтажу

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили , що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.