Дозвіл на "реконструкцію" знищеного будинку на Подолі надали у Мінкульті

625
Марія Іващук
share share

Дозвіл на реконструкцію 200-річного будинку на Ярославській, 13-Б, який знесли 10 серпня, надали у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це повідомила ексдепутатка Київради Олена Терещенко у Facebook.

У дописі йдеться про те, що заступниця міністра культури Катерина Чуєва керувала групою фахівців Мінкульту, які аналізували документи та готували текст погодження документації на "реконструкцію" історичного будинку. Дозвіл надали 14 березня 2023 року.

"Фахівці прекрасно знали, що даний будинок належить до "переліку значних історичних будівель", які ще просто не встигли занести до реєстру", — пише Терещенко.

Так будівля виглядала до демонтажу

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Опубліковано: 11 серпня 2023
share share
Як виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні Як виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова Пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова На Подолі висадили декоративні луки замість газонів: фото На Подолі висадили декоративні луки замість газонів: фото В Ірпені відновили найбільший дитсадок у громаді В Ірпені відновили найбільший дитсадок у громаді На Лівобережній відкрили іспанський бар з тапасами Chiringuito На Лівобережній відкрили іспанський бар з тапасами Chiringuito У Харкові хочуть забудувати пам’ятник природи місцевого значення Саржин Яр У Харкові хочуть забудувати пам’ятник природи місцевого значення Саржин Яр У КМДА кажуть, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі У КМДА кажуть, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі «Живі стіни»: біля лікарні на Харківському шосе висадили в’юнкий виноград «Живі стіни»: біля лікарні на Харківському шосе висадили в’юнкий виноград
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.