Пам'ятники Щорсу і Пушкіну позбавлять охоронного статусу: їх можна буде демонтувати

Розглядається питання щодо вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

«Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів», – наголосив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Крім того, пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. В документі врахували вимоги Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Раніше ми писали, що Київрада підтримала петицію щодо демонтажу пам'ятника Олександру Пушкіну на проспекті Берестейському, 40.