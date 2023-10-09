В Україні створили проєкт із відновлення зелених зон, знищених російськими ракетами

Українські бізнеси створили проєкт із повоєнного озеленення міст і територій Post War Greening.

Мета ініціативи – зафіксувати випадки знищення зелених зон російськими військами та відновити їх.

Post War Greening втілює група компаній Octava та розплідник рослин для зовнішнього озеленення MegaPlant. Для ініціативи зібрали понад 6 000 рослин. Учасники проєкту можуть купити їх зі знижкою 70%.

Як долучитися до Post War Greening, якщо ваша зелена зона постраждала від ракет чи шахедів:

залишити заявку на сайті;

дочекатися дзвінка менеджера;

разом із спеціалістом обрати рослини;

отримати знижку 70%;

висадити та надіслати фото зелених зон.

На сайті проєкту є каталог доступних рослин та ціни. Зокрема, саджанець ялини блакитної замість 600 гривень вартуватиме для учасників ініціативи 180 гривень.

Раніше ми писали, що на Оболоні на місці демонтованих МАФів облаштують «маршрут здоров’я».