Ілюстроване видання «Гаррі Поттер: Чаклунський альманах» вийде в українському перекладі.

Про це повідомили у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Світова прем’єра книги відбулася 10 жовтня. Ціна українського видання наразі невідома, передзамовлення стартує 31 жовтня. У Великій Британії альманах вартує 27 фунтів стерлінгів (1200 гривень).

«Гаррі Поттер: Чаклунський альманах» – це перший офіційний путівник, сповнений фактів і відкриттів про світ чарівників», – зазначають у видавництві.

Переклав видання Віктор Морозов. Проілюстрували альманах сім мисткинь із різних країн, серед них — українська художниця Ольга Муза (Музиченко).

Раніше ми писали, що цьогоріч на Франкфуртському ярмарку Україна представить понад 500 книжок від 43 видавництв.

Фото: «А-ба-ба-га-ла-ма-га»