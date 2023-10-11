Projector Foundation оголошує набір на безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій

Projector Foundation запускає безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій. Навчання у сфері креативних та IT індустрій зможуть пройти 70 жінок.

Дедлайн подачі заявок — 17 жовтня.

Навчання стартує наприкінці жовтня за напрямами:

Web Design Beginning (1 група, 30 місць, тривалість — 3 місяці),

(1 група, 30 місць, тривалість — 3 місяці), IT Project Management (1 група, 20 місць, тривалість — 3 місяці),

(1 група, 20 місць, тривалість — 3 місяці), SMM (1 група, 20 місць, тривалість — 2 місяці).

Навчатися безкоштовно можна лише на одному курсі.

Щоб подати заявку на навчання, потрібно заповнити анкету на сайті. Команда Projector Creative & Tech Foundation обере студенток за критеріями:

— знання англійської на рівні Intermediate і вище;

— розуміння професійної сфери;

— мотивація.

Подати заявку може:

жінка будь-якого віку, що проживала чи проживає на деокупованих територіях України;

жінка, що хоче змінити професію, знає специфіку фаху, який хоче опанувати, та планує присвятити йому майбутнє;

може навчатися 3–5 годин щодня, мотивована проходити інтенсивний курс, готова виконувати багато домашніх завдань і захистити курсовий проєкт.

У межах навчання також можна буде отримати психологічну, HR та менторську підтримки. Це шість групових сесій з експертами, які допоможуть адаптуватися до навчання та подолати стрес.

В рамках курсу студентки працюватимуть з кейсом реального клієнта, а після закінчення отримають сертифікат. У фіналі навчання кожна студентка матимете кілька проєктів для першого портфоліо й обере вектор подальшого розвитку.

Раніше ми писали , що Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси.