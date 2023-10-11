Projector Foundation оголошує набір на безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій

Projector Foundation запускає безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій. Навчання у сфері креативних та IT індустрій зможуть пройти 70 жінок.
Дедлайн подачі заявок — 17 жовтня.
Навчання стартує наприкінці жовтня за напрямами:
Навчатися безкоштовно можна лише на одному курсі.
Щоб подати заявку на навчання, потрібно заповнити анкету на сайті. Команда Projector Creative & Tech Foundation обере студенток за критеріями:
— знання англійської на рівні Intermediate і вище;
— розуміння професійної сфери;
— мотивація.
Подати заявку може:
У межах навчання також можна буде отримати психологічну, HR та менторську підтримки. Це шість групових сесій з експертами, які допоможуть адаптуватися до навчання та подолати стрес.
В рамках курсу студентки працюватимуть з кейсом реального клієнта, а після закінчення отримають сертифікат. У фіналі навчання кожна студентка матимете кілька проєктів для першого портфоліо й обере вектор подальшого розвитку.
Раніше ми писали, що Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси.
Фото: Nick Morrison/Unsplash.