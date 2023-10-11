Projector Foundation оголошує набір на безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій

38
Наталія Габрух
share share

Projector Foundation запускає безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій. Навчання у сфері креативних та IT індустрій зможуть пройти 70 жінок.

Дедлайн подачі заявок — 17 жовтня.

Навчання стартує наприкінці жовтня за напрямами:

  • Web Design Beginning (1 група, 30 місць, тривалість — 3 місяці),
  • IT Project Management (1 група, 20 місць, тривалість — 3 місяці),
  • SMM (1 група, 20 місць, тривалість — 2 місяці).

Навчатися безкоштовно можна лише на одному курсі.

Щоб подати заявку на навчання, потрібно заповнити анкету на сайті. Команда Projector Creative & Tech Foundation обере студенток за критеріями:

— знання англійської на рівні Intermediate і вище;

— розуміння професійної сфери;

— мотивація.

Подати заявку може:

  • жінка будь-якого віку, що проживала чи проживає на деокупованих територіях України;
  • жінка, що хоче змінити професію, знає специфіку фаху, який хоче опанувати, та планує присвятити йому майбутнє;
  • може навчатися 3–5 годин щодня, мотивована проходити інтенсивний курс, готова виконувати багато домашніх завдань і захистити курсовий проєкт.

У межах навчання також можна буде отримати психологічну, HR та менторську підтримки. Це шість групових сесій з експертами, які допоможуть адаптуватися до навчання та подолати стрес.

В рамках курсу студентки працюватимуть з кейсом реального клієнта, а після закінчення отримають сертифікат. У фіналі навчання кожна студентка матимете кілька проєктів для першого портфоліо й обере вектор подальшого розвитку.

Раніше ми писали, що Prometheus запускає 600 стипендій на IT-курси.

Фото: Nick Morrison/Unsplash.

Опубліковано: 11 жовтня 2023
share share
Біля метро «Славутич» запрацювало кафе «Яхт клуб» із середньоземноморськими стравами Біля метро «Славутич» запрацювало кафе «Яхт клуб» із середньоземноморськими стравами Волонтери відновили гостомельську школу, зруйновану росіянами Волонтери відновили гостомельську школу, зруйновану росіянами Києву повернули будівлю лікарні на Дарниці вартістю майже 70 млн гривень Києву повернули будівлю лікарні на Дарниці вартістю майже 70 млн гривень Чорний часник, витримана бринза, цукати з шишок: 20 цікавих продуктів, які Марко Черветті знайшов на ринках України Чорний часник, витримана бринза, цукати з шишок: 20 цікавих продуктів, які Марко Черветті знайшов на ринках України «Гаррі Поттер: Чаклунський альманах» вийде в українському перекладі «Гаррі Поттер: Чаклунський альманах» вийде в українському перекладі Боротьба за 90-річний каштан на Пейзажній алеї: директор музею все ще відмовляється від його лікування Боротьба за 90-річний каштан на Пейзажній алеї: директор музею все ще відмовляється від його лікування Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником Неподалік від Контрактової площі висадили липи: фото Неподалік від Контрактової площі висадили липи: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.