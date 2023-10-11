Куди піти у Києві 13-15 жовтня: Концерт Latexfauna, маркет Всі.Свої та фестиваль дерунів

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Валерія Гуржий
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Протягом 13-15 жовтня відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи Demchuk та Kruть в артпросторі Uyava, концерт гуртів Latexfauna та Воплі Відоплясова, фестивальчик дерунів у Squat, прощальна вечірка у Arsenal XXII перед закриттям закладу, маркет Всі.Свої та сольний концерт Антона Тимошенка.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Demchuk та Kruть в артпросторі Uyava

13 жовтня о 18:00 в артпросторі Uyava відбудеться великий сольний концерт виконавця Demchuk. Підтримає співака яскрава і самобутня співачка Mia Ramari. 14 жовтня о 16:00 на сцену артпростору Uyava вийде Kruть з камерним оркестром.

Ціна: від 300 грн
Де: Uyava на ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1
Коли: 13 жовтня о 18:00, 14 жовтня о 16:00

Latexfauna

Latexfauna влаштує оновлене шоу в столичній Stereoplaza: божественне світло, безкраїй саунд, а головне - нові пісні! Так, інді-поп-принци мають видати кілька нових синґлів найближчим часом і обіцяють їхню хітовість.

Ціна: від 490 грн
Де: Stereoplaza, пр-т. Лобановського, 119
Коли: 13 жовтня 19:00

Вистава "Корабель зіштовхнувся з айсбергом"

Наскільки жорстокими спроможні бути люди, аби приховати страшну родинну таємницю? Яка жага може опанувати нами настільки, що ми почнемо морально їсти одне одного? Герої п’єси, хтось заради збагачення, хтось щоб зберегти власну репутацію, або репутацію члена своєї родини, спроможні на страшні вчинки, яким немає меж.

Ціна: 350 грн
Де: Театр на Михайлівській, вулиця Михайлівська, 24, ж
Коли: 13 жовтня 18:00

Субота

Осінній вернісаж у Ботанічному саду

У Ботанічному саду ім. Гришка проходитиме виставка-ярмарок, де можна придбати рідкісні рослини: плодові, ароматичні, медоносні, декоративні злаки, тропічні, квіткові. Також можна буде продегустувати та придбати: ароматніі чаї та прянощі, солодощі з рідкісних плодових культур і смаколики.

Ціна: вхід вільний
Де: Ботанійчний сад ім. Гришка
Коли: 14-15 жовтня 10:00

Маркет від Всі.Свої

На маркеті будуть представлені класичні моделі та трендовий оверсайз, стриманих та яскравих кольорів, пальта з шерсті, кашеміру та екошкіри. 130+ українських брендів представлять верхній одяг: пальта, куртки, пуховики, плащі. А також — традиційно — багато іншого одягу та аксесуарів: светри та худі, сукні та брюки, футболки та кардигани, спортивні та трикотажні костюми, взуття, сумки та прикраси.

Ціна: вхід вільний
Де: Д12, вулиця Десятинна, 12,
Коли: 14-15 жовтня 10:00

Фестиваль дерунів у Squat

14 жовтня у Squat почнеться фестивальчик дерунів. Тут будуть робити деруни, смакувати соління й проводжати бабине літо, а також святкувати день урожаю.

Всі донати будуть передані полку імені Кастуся Калиновського Збройних Сил України.

Ціна: вхід вільний
Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б
Коли: 14 жовтня 12:00

Прощальна вечірка у клубі Arsenal XXII

14 жовтня відбудеться прощальна вечірка у клубі Arsenal XXII. Line-up: Cold Altair, Human Margareeta, KAMA b2b Tatyana Sergeevna, Spalah b2b Zapadenec, Sasha Trey, Sasha Storm.

Ціна: 400 грн
Де: Arsenal XXII
Коли: 14 жовтня 16:00

Курені Жовтневі

14 жовтня на сцені Куренів запалюватимуть: Nopi [Anjunadeep], Lutique b2b Kinree, Koyya [live] та Undersoul, а також яскраві учасники ярмарку українських майстрів. Також на локації є смачний фуд-корт та гарячий глінтвейн.

Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 14 жовтня 16:00

Воплі Відоплясова

В Atlas відбудеться концерт з ексклюзивною програмою «Блюз козацької звитяги» до Дня українського козацтва. Тут співатимуть Калину і Катерину, і Галину, також Країну Мрій та Рок - Гімн України та всі славетні хіти, а також резентують кліп на пісню "Nomad".

Ціна: від 600 грн
Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41
Коли: 14 жовтня 19:00

Сольний стендап Антона Тимошенка «На межі»

На вас чекають жарти про обстріли, ядерну війну, почуття провини, евакуацію, смерть, секс, психотерапію, один жарт про Дію, пародія на шахед і деякі рефлексії про сенс життя.

Ціна: від 400 грн
Де: Палац Україна, вул. В.Васильківська, 103
Коли: 14 жовтня 19:00

Неділя

Їжа, напої та осінні букети на святі у Garage

До свого Дня народження Garage 15 жовтня о 11:00 влаштовує свято біля багаття. Що там можна буде робити: ласувати теплими каштанами та лаффою з баранини, їсти шефські хот-доги та чізстейк, пити натуральне вино та пиво, зігріватись глінтвейном та кавою, купувати осінні букети.

Ціна: вхід вільний
Де: Garage, вулиця Межигірська, 82
Коли: 15 жовтня 11:00

Фото: Demchukmusik, Latexfauna, Всі.Свої, ua.depositphotos.com, Sasha Trey, Курені, Воплі Відоплясова, flowers.goodwine, Антон Тимошенко, Театр на Михайлівській

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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