Для відбудови Півдня України шукають волонтерів: як записатися

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Ірина Маймур
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ГО «Будуємо Україну Разом» розпочинає відбудову півдня України та запрошує волонтерів.

Зазначається, що спершу активісти відновлюватимуть лікарні, сільські ради, територіальні центри й приватні домівки до зими в громадах Херсонщини та Миколаївщини.

Організація співпрацює з трьома сільськими громадами, де під час повномасштабного вторгнення було зруйновано критично важливу соціальну інфраструктуру.

Аби їм допомогти, БУР запрошує волонтерів доєднатися до відбудовчих дводенних акцій та тижневих таборів — БУРчиків і БУР-таборів.

Організація не розголошує точні локації відбудови задля безпеки громад — акивісти організовують спільний доїзд волонтерів із найближчих великих міст.

Зареєструватися на дводенні акції або табори можна за посиланням. Після реєстрації місцеві координатори звʼяжуться з усіма охочими й нададуть інформацію щодо точної локації.

БУР гарантує безпеку волонтерів:

  • усі локації розташовані у межі 25+ км від лінії розмежування;
  • у кожному селищі є укриття біля обʼєкту будови та місця проживання волонтерів;
  • на кожному таборі проведуть тренінг з домедичної допомоги та мінної безпеки;
  • усі волонтери мають дотримуватися правил інформаційної безпеки, щоб не розповсюджувати дані про точні локації обʼєктів відбудови;
  • також у громадах проводилися розмінувальні роботи представниками ДСНС.

Старт проєкту став можливим завдяки донатам БУР-спільноти: отримали понад 70 тисяч гривень для здійснення експедиції Херсонською та Миколаївською областями у пошуку об’єктів для відбудови.

Раніше ми писали, що кияни зібрали гроші на реставрацію старовинних дверей аптеки на Хмельницького.

Фото: БУР

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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