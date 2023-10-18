Для відбудови Півдня України шукають волонтерів: як записатися

ГО «Будуємо Україну Разом» розпочинає відбудову півдня України та запрошує волонтерів.
Зазначається, що спершу активісти відновлюватимуть лікарні, сільські ради, територіальні центри й приватні домівки до зими в громадах Херсонщини та Миколаївщини.
Організація співпрацює з трьома сільськими громадами, де під час повномасштабного вторгнення було зруйновано критично важливу соціальну інфраструктуру.
Аби їм допомогти, БУР запрошує волонтерів доєднатися до відбудовчих дводенних акцій та тижневих таборів — БУРчиків і БУР-таборів.
Організація не розголошує точні локації відбудови задля безпеки громад — акивісти організовують спільний доїзд волонтерів із найближчих великих міст.
Зареєструватися на дводенні акції або табори можна за посиланням. Після реєстрації місцеві координатори звʼяжуться з усіма охочими й нададуть інформацію щодо точної локації.
БУР гарантує безпеку волонтерів:
Старт проєкту став можливим завдяки донатам БУР-спільноти: отримали понад 70 тисяч гривень для здійснення експедиції Херсонською та Миколаївською областями у пошуку об’єктів для відбудови.
Раніше ми писали, що кияни зібрали гроші на реставрацію старовинних дверей аптеки на Хмельницького.
Фото: БУР