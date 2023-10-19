Стало відомо, коли запрацює оглядовий майданчик на щиті Батьківщині-матері

Оглядовий майданчик на щиті монумента «Батьківщина-мати» запрацює з 21 жовтня.

Про це розповів директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в етері «Радіо Культура».

За його словами, музей планують відкрити 20 жовтня, а наступного дня почне працювати оглядовий майданчик на щиті монумента. Щодня здійснюватиметься не більше 10 підйомів.

Раніше ми писали, що 19 жовтня територія Національного музею історії України у Другій світовій війні стане доступною для відвідування.

Фото: Ян Доброносов