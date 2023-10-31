Із дитячим центром розваг і площами для орендарів: «Епіцентр» відкриє новий формат ТЦ у передмісті Києва

Навесні 2024 року мережа торговельних центрів «Епіцентр» відкриє перший ТРЦ, де працюватиме повноцінна орендна галерея та дитячий розважальний центр.

Про це повідомляє пресслужба ритейлера.

Новий ТРЦ розташують на Одеському шосе, 8. Він матиме загальну площу 62 000 кв. м. З них 53 000 кв. м займатимуть торгові формати мережі «Епіцентр». Водночас 9000 кв. м площ віддадуть під оренду.

«В торговій галереї ми плануємо представити не тільки товари, яких немає в Епіцентр, але й поглибити вже наявну пропозицію. Також залучимо до проекту операторів кафе та ресторанів, доповнивши власний фуд-корт», — зазначила керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії Епіцентр К Катерина Весна.

До того ж у межах проєкту збудують підземний паркінг на 1100 машино-місць. Там облаштують безпечне укриття для персоналу й відвідувачів.

Раніше ми писали, що магазини H&M запрацюють в Україні наприкінці листопада — на початку грудня.

Фото: «Епіцентр»