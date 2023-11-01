На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей

У Києві з’явиться концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей. Його відкриють у девʼятому павільйоні ВДНГ.

DVTK Stage — майданчик-трансформер, що може вмістити від 600 до 2000 людей.

Локація запрацює 11 листопада. На честь відкриття організатори влаштують концерт за участі вісьмох гуртів та виконавців — Spokusy, Shkerebertь, Chemistry Lab, Season of Melancholy та інших.

У майбутньому на гостей Dvtk Stage чекають стріми заходів, музична премія, фестиваль, магазин мерчу та галерея, де представлені українські митці, а також YouTube-шоу.

Раніше ми писали, що запрацював новий «Atlas Простір». Це перезапуск Barbara Bar на Січових Стрільців.