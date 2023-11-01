На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей

80
Ірина Маймур
share share

У Києві з’явиться концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей. Його відкриють у девʼятому павільйоні ВДНГ.

DVTK Stage — майданчик-трансформер, що може вмістити від 600 до 2000 людей.

Локація запрацює 11 листопада. На честь відкриття організатори влаштують концерт за участі вісьмох гуртів та виконавців — Spokusy, Shkerebertь, Chemistry Lab, Season of Melancholy та інших.

У майбутньому на гостей Dvtk Stage чекають стріми заходів, музична премія, фестиваль, магазин мерчу та галерея, де представлені українські митці, а також YouTube-шоу.

Раніше ми писали, що запрацював новий «Atlas Простір». Це перезапуск Barbara Bar на Січових Стрільців.

Фото: Tajmia Loiacono/Unsplash

Опубліковано: 01 листопада 2023
share share
На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.