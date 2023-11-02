FlixBus запустив новий автобусний маршрут із Києва до Дрездена й Лейпцига

FlixBus відкрив нову автобусну лінію з Києва до Дрездена та Лейпцига в східній Німеччині.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Це перший автобусний маршрут компанії, який з’єднає Україну зі східною Німеччиною та 25 лінія в українській мережі FlixBus. Повний маршрут нової лінії N3208 такий: Київ-Житомир-Рівне-Львів-Краків-Дрезден-Лейпциг.

Перший рейс вирушив зі столиці 2 листопада.

Подорож триватиме орієнтовно 27 годин з урахуванням зупинок та плановим часом на перетин кордону.

Автобус курсуватиме 4 рази на тиждень: з Києва о 07:15 ранку у вівторок, четвер, п’ятницю та неділю з прибуттям до Дрездена о 07:45 та до Лейпцига о 09:30 наступного дня.

Назад рейс рушатиме у вівторок, середу, п’ятницю та суботу з Лейпцига о 19:50 та Дрездена о 21:35, щоби прибути до Києва о 21:55 наступного дня.

Раніше ми писали, що FlixBus запускає рейс з Чернігова до Варшави та перший маршрут до Фінляндії.

Фото: FlixBus