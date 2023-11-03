Відтепер у «Дії» можна сплатити штраф за адміністративне порушення

У застосунку «Дія» з’явилася нова функція. Відтепер там можна сплатити штраф за адмінпорушення в кілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що повідомлення про штрафи будуть надходити у застосунок. Далі треба натиснути «Послуги», перейти на вкладку «Штрафи — Судові штрафи», обрати потрібний штраф і сплатити через Google або Apple Pay.
Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.
Раніше ми писали, що в застосунку «Дія» зʼявилася мапа Пунктів незламності.
Фото: «Дія»