Відтепер у «Дії» можна сплатити штраф за адміністративне порушення

У застосунку «Дія» з’явилася нова функція. Відтепер там можна сплатити штраф за адмінпорушення в кілька кліків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що повідомлення про штрафи будуть надходити у застосунок. Далі треба натиснути «Послуги», перейти на вкладку «Штрафи — Судові штрафи», обрати потрібний штраф і сплатити через Google або Apple Pay.

Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Раніше ми писали, що в застосунку «Дія» зʼявилася мапа Пунктів незламності.

Фото: «Дія»