В Україні заборонили HD REZKA, Амедіатеку та ще 14 російських відеосервісів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поповнила список заборонених сайтів. До нього увійшли ще 16 медіасервісів, пов’язаних із росією.
Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.
Йдеться про такі сайти:
Підставою для заборони стала невідповідність структури власності цих ресурсів чи їхня повна або переважна спрямованість на територію й аудиторію росії
Наразі до переліку сервісів, пов’язаних із рф, уже внесли 22 медіасервіси.
Раніше ми писали, що PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: Business Magazine