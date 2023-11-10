В Україні заборонили HD REZKA, Амедіатеку та ще 14 російських відеосервісів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поповнила список заборонених сайтів. До нього увійшли ще 16 медіасервісів, пов’язаних із росією.

Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.

Йдеться про такі сайти:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).

Смотрёшка (Smotreshka).

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Підставою для заборони стала невідповідність структури власності цих ресурсів чи їхня повна або переважна спрямованість на територію й аудиторію росії

Наразі до переліку сервісів, пов’язаних із рф, уже внесли 22 медіасервіси.

Раніше ми писали, що PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

Фото: Business Magazine