В Україні заборонили HD REZKA, Амедіатеку та ще 14 російських відеосервісів

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Ірина Маймур
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поповнила список заборонених сайтів. До нього увійшли ще 16 медіасервісів, пов’язаних із росією.

Тепер вони не можуть транслюватися в Україні.

Йдеться про такі сайти:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).
  • Смотрёшка (Smotreshka).
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Підставою для заборони стала невідповідність структури власності цих ресурсів чи їхня повна або переважна спрямованість на територію й аудиторію росії

Наразі до переліку сервісів, пов’язаних із рф, уже внесли 22 медіасервіси.

Раніше ми писали, що PepsiCo та Mars внесли до переліку міжнародних спонсорів війни.

Фото: Business Magazine

Опубліковано: 10 листопада 2023
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