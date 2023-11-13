Кияни закликають владу обмежити розміри зовнішньої реклами – петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни закликають міську владу прийняти заходи щодо обмеження розмірів зовнішньої реклами та вивісок у Києві.

Відповідна петиція з'явилася на сайті міськради.

Наголошується, що обмеження розмірів рекламних конструкцій є необхідним для збереження естетики міста, безпеки громадян та збереження архітектурної спадщини.

Автори петиції пропонують ввести наступні параметри обмеження для зовнішньої реклами та вивісок в місті Київ:

  • максимальна площа рекламної площини не повинна перевищувати 5% від площі фасаду будівлі.
  • висота рекламної площини не повинна перевищувати 1,5 метра.

Раніше ми писали, що у Києві демонтували рекламу розміром з 8-ми поверховий будинок.

Фото: Управління з питань реклами КМДА

Опубліковано: 13 листопада 2023
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