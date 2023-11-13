Кияни закликають владу обмежити розміри зовнішньої реклами – петиція

Кияни закликають міську владу прийняти заходи щодо обмеження розмірів зовнішньої реклами та вивісок у Києві.
Відповідна петиція з'явилася на сайті міськради.
Наголошується, що обмеження розмірів рекламних конструкцій є необхідним для збереження естетики міста, безпеки громадян та збереження архітектурної спадщини.
Автори петиції пропонують ввести наступні параметри обмеження для зовнішньої реклами та вивісок в місті Київ:
Раніше ми писали, що у Києві демонтували рекламу розміром з 8-ми поверховий будинок.
Фото: Управління з питань реклами КМДА