В Україні створюють відеогру Back to Hearth, де потрібно відновлювати автентичні хати

Студія Podoba Interactive анонсувала відеогру Back to Hearth, у якій потрібно відновлювати українські традиційні хати.

Учасники гри мають ремонтувати помешкання покинутого лісового поселення після того, як їх спустошило Лихо.

«Головному герою треба розібратися з наслідками трагедії, полагодити всі ушкодження, привести до ладу кожну оселю. Створіть затишок у домівці, щоби повернути мешканців додому», — йдеться в описі до гри.

«Ідея гри Back to Hearth виникла після того, як 3D-художниця Blessed Burden попросила порадити їй цікаві ігри, де не потрібно нікого вбивати. Тож ми вирішили створити щось миле, затишне та ненасильницьке», — повідомила студія в Х.

Раніше ми писали, що в Україні створюють мальовану комп’ютерну гру про Голодомор.

Фото: Podoba Interactive