У Парижі Сад рослин модернізують за допомогою українських труб

Нікопольська компанія Сентравіс виготовила й поставила безшовні нержавіючі труби для паризького Саду рослин.

Усього відвантажили майже 40 тонн, пише ШоТам.

Труби українського виробника використають для модернізації комплексу.

Сад рослин у Парижі — це найстаріший ботанічний сад у французькій столиці та один із перших, відкритих для загального доступу. Століттями в цьому саду вирощували рідкісні рослини з усього світу.

Однією з особливостей цього паркового комплексу є його оранжереї. Перші з них з’явилися в XIX столітті, були сконструйовані зі скла й металу і вважалися найбільшими у світі. Саме ці споруди стали прототипом для сучасних теплиць та оранжерей.

Нікопольська компанія Сентравіс — наразі один із найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб.

Раніше ми писали, що український бренд годинників ZAVOD зібрав на Kickstarter майже $50 000.

Фото: ШоТам