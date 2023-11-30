У Києві за майже 123 млн грн хочуть реставрувати Покровську церкву на Подолі

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій планує реставрувати Покровську церкву та дзвіницю на Подолі за майже 123 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Аукціон має розпочатися 4 грудня, а на роботи з реставрації виділили 122 млн 977 тис. 399 гривень. Сама реставрація має бути виконаня до 20 грудня 2024 року.

Зазначається, що церква та дзвіниця є пам’яткою національного значення, що визначено постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970, охоронний №23.

Раніше ми писали, що у столиці збираються відреставрувати Софійський собор. На роботи планують витратити 79,4 млн гривень.

Фото: Вікіпедія