Українська студія ISTO увійшла до фіналу міжнародної премії дизайну Best of Year Awards

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Ірина Маймур
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Проєкт української архітектурної студії ISTO увійшов до фіналу міжнародного конкурсу Best of Year Awards 2023.

Проєктом-фіналістом стала вілла Monsella. Її відзначили в категорії «On the boards: Сімейна резиденція».

Вона площею 1200 м² на острові Pearl Jumeira. За запитом клієнта студія створила неординарний дизайн без гострих кутів та заповнила простір навколо водою та зеленню.

Команда ISTO створила віллу, форма якої нагадує квітку. Архітектура будинку має витончені асиметричні лінії та прозоре скління, що додає невагомості монументальному проєкту. Фасад створили в піщаних відтінках

Раніше ми писали, що до фіналу міжнародного конкурсу Best of Year Awards 2023 потрапили ще три українські студії. Це YOD Goup, balbek bureau та Sivak+Partners.

Фото: ISTO

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Опубліковано: 01 грудня 2023
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