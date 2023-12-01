Безкоштовно й українською: на Prometheus стануть доступні 50 онлайн-курсів від найкращих світових вишів

Освітня платформа Prometheus за підтримки Посольства США в Україні та в партнерстві з Міністерством освіти й науки України запускають Всесвітній онлайн університет.

Про це повідомив співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко.

Протягом наступних трьох років на платформі стануть доступними 50 курсів найкращих світових університетів. Пройти їх можна буде безкоштовно, вони будуть доступні українською мовою.

Як зазначив Іван Примаченко, проєкт включає програми Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту, університетів Мічигана, Дюка, Джонса Гопкінса, Дюка, Іллінойса та Каліфорнійського університету.

Перші 10 курсів, які вже доступні для реєстрації:

Раніше ми писали, що Projector Foundation оголошує набір на безкоштовні курси для жінок з деокупованих територій.