Книжки, іграшки та солодощі: Подарунки до Дня Святого Миколая від українських брендів

Свято Миколая цього року наближається, як ніколи, швидко, і віднині слід запам’ятати його нову дату – 6 грудня. А також починати рахувати відлік до Різдва.

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Трохи часу визначитися з подарунками для малечі ще є. Ми обрали варіанти подарунків у трьох категоріях: книжки, іграшки та солодощі вітчизняних виробників.

КНИГИ

Книжки цього видавництва чекають, як діти так і дорослі. Звісно, команда має достойний перелік передсвяткових позицій, на які слід звернути увагу:

“Дивовижна Мейбл і різдвяний ельф” британської письменниці Рут Квейл – друга частина серії про Дивовижну Мейбл: три нові історії про пригоди маленької дівчинки під час Різдва у школі та вдома (зараз триває передпродаж за ціною 239 грн);

“Книжка, яка нарешті пояснить тобі геть усе про батьків (чому вони змушують тебе їсти овочі й таке інше)” Франсуази Буше, напевно, найсмішніша книжка про стосунки батьків та дітей. У простій гумористичній формі з веселими малюнками та жартами даються відповіді на важливі питання, які діти задають дорослим (185 грн);

«Minecraft. Вперед, у гру!» Ніка Еліопулоса – перша офіційна художня книга по улюбленій школярами відеогрі. За твердженням видавців вона навчить дітей вибудовувати дружні стосунки. знаходити друзів і справлятися з ревнощами у колективі (215 грн);

«Джимове небачене Різдво» Емми Томпсон – вже майже класика про різдвяні пригоди пса Джима, який живе в Музеї Вікторії та Альберта з чудовими ілюстраціями німецького художника Акселя Шефлера (299 грн).

Крім того, на сайті видавництва можна знайти улюблені дітлахами комікси, енциклопедії, є ціла категорія видань для малюків – від перших книжок до віммельбухів (розвивальних книжок з малюнками).

Популярне дитяче видавництво, де завжди можна знайти необхідну і актуальну книжку у подарунок. Серед святкових пропозицій:

«Дім метеликів» Сари Л. Сміт – душевна життєва історія про дружбу бабусі з онуками та їхні пригоди (146 грн).

«Варто спробувати! Роздуми про волонтерство» Саші Войцехівської (199 грн). Сьогодні волонтери – це справжні титани, і дуже важливо вчити дітей цінувати та розуміти їхню роль у суспільстві, адже кожна дитина може стати частиною позитивних змін у світі через власну активну участь.

«Веселий Різдвяний Листоноша» Джанет і Аллана Албергів (587 грн) – не книга, а справжній «мішок» різдвяних подарунків: захопливі історії та веселі вірші, яскраві завдання, таємні листи, ігри та цікава незвична структура самого видання. Як це виглядає можна побачити на відео .

. «Однієї сніжної ночі. Книга активностей» Ніка Баттерворта (289 грн) – де повно ігр, завдань, та гарного настрою. Взагалі з дуже обширним каталогом видавництва варто ознайомитися детальніше, гарантуємо довге «зависання» на ньому і дорослим і дітям.

Книги ВСЛ – класика дитячих подарунків. Видавництво не перестає дивувати новими цікавими історіями для дітей. З пропозицій до свята:

“Хлопавка для Різдвозавра” – активітібук на основі серії про Різдвозавра (180 грн)

Велика Адвент-книга “Скоро Різдво!” з оригінальними малюнками Клаудії Бордін (700 грн)

“Казки під ялинку” з творами сучасних українських авторів (550 грн). Тут зустрічаються домовики, феї, Святий Миколай та його помічники та інші

“Різдвяні головоломки” (280 грн) – інтерактивна книжка зі сніговиками, північними оленями, ялинками та подарунками.

У грудні у видавництві діє 15% кешбеку від Monobank.

“Найкращий подарунок – це любов”, стверджують видавці. І в даному випадку – це синонім яскравих ілюстрованих святкових видань:

“Книга мрій” – дебютна книга популярного українського артиста Monatik – інтерактивне видання з наліпками, віконцями, розмальовками та шаблонами, гарно проілюстроване (500 грн)

“Найдивніші фобії” Марціна Пшевозняка (450 грн) – допомагає юним читачам знайти шляхи до подолання власних страхів, щоб спробувати сказати їм: “Бувай!”.

“Психологія для початківців” (390 грн) – у зрозумілій формі і за допомогою влучних ілюстрацій розповість допитливим читачам про психологію як науку.

Симпатична зоошукалочка “Крила, лапи і хвости – знайди!” (250 грн) – корисна для саморозвитку дітей книжка, яка розвиває логічне мислення та навичку бути уважними та спостережливими.

Іграшки

Інноваційний навчальний конструктор для активного вивчення робототехніки та програмування. Він включає в себе 12 модулів з різними функціями, які з’єднуються один з одним за допомогою магнітів, що дозволяє створювати та програмувати власних роботів.

Чи не найголовніша його фішка – інтерактивні відеоуроки: до курсу створені навчальні матеріали з відеопідручниками та підтримкою викладачів, що допоможуть виявити та реалізувати творчий та інженерний потенціал вашої дитини.

Автори підкреслюють, що їхня розробка – насамперед творче навчання інженерії та програмуванню. Розвиває логічне мислення та моторику дитини, допомагає вивчати фізичні процеси світу, технічні засади електроніки, креативно мислити. Сумісний з деталями Lego та іншими конструкторами

Конструктор має 30 варіантів трансформацій та замінює 100 освітніх іграшок

Вартість – 8000 грн.

Великі розмальовки авторського виробництва компанії (з розмірами XL та XXL), креативні кишенькові розмальовки, авторські листівки, які теж можна розфарбовувати. Крім того, до подарунку у вигляді розмальовок тут можна придбати кольорові олівці TM Marco (від 75 грн), а також розвиваючі ігри від компанії Nravo Kids.

Сюжети картин O’Kroshka можуть відвернути будь-якого бешкетника у віці від 3-х років від комп’ютерних ігор та соцмереж. «Наші розмальовки створюють гноми з 244-го паралельного світу, що працюють за барбариски» – чи то жартома, чи на повному серйозі стверджують автори.

З цікавих пропозицій:

Велика розмальовка «Україна», ідеальний подарунок, щоб розвивати творчість та вивчати країну. Розмір – 98x68 см (85 грн)

«Місто мрії» – допомагає засвоїти правила дорожнього руху. 98x68 см (85 грн)

«Незламні» – про перемогу та відвагу. 98x68 см (85 грн)

«Казкові Феї». 98x68 см (85 грн).

А також найбільша розмальовка – Атлас (розмір – 200x84 см) – 450 грн.

Інтернет-магазин Okrim пропонує широкий вибір оригінальних іграшок з фанери.

Фішка виробника – механічні та наукові конструктори з акцентом на автомобілі. Ось кілька цікавих позицій:

Time for Machine – жовтий автомобіль Raging Bull (490 грн), модель натхненна справжніми легендами у світі спортивних автомобілів. «Незаконно красивий з яскравими кольоровими акцентами».

З тієї ж серії – потяг Lord of the Rails (990 грн): милий та казковий, призначений для дивовижних пригод – з електродвигуном, батарейками та панеллю управління, також має фанерний перемикач з двома швидкісними режимами.

Особливо цікава позиція наукових картонних конструкторів. Наприклад, оптичний експеримент Камера обскура (349 грн) – допомагає освоїти основи оптичної проєкції. У ньому камера зроблена у вигляді риби, потягнувши за жабри риба відкриває рот в якому встановлено об’єктив камери. Потягнувши за хвіст можна налаштувати фокус зображення.

З механічних конструкторів також варто звернути увагу на сейф Lockbox з блакитним декором (450 грн) – дерев’яний сейф, який додасть життя та яскравості кожному інтер’єру

Пазл високого рівня складності – точилка для олівців Clockwood Sharper (500 грн)

Патріотичні 3D-пазли, які можна складати усією сім’єю.

У них до дрібниць відтворені елементи військової техніки, особливий сенс вкладено у реквізити. Ну, і варто зазначити, що пазли розвивають дрібну моторику рук, пам’ять, просторове мислення та креативність, адже їх можна розмалювати акриловими фарбами.

Серед пропозицій:

Найвідоміший у світі танк Т-34 (665 грн)

Американська ретро-вантажівка Studebaker (595 грн)

Вітрильний корабель (667 грн)

Американський гелікоптер – легенда операції «Буря в пустелі» (337 грн)

Народний безпілотник «Байрактар» (225 грн)

Легендарна «Мрія АН-225» (489 грн).

Топ продажів – «Хаймарс» (867 грн) і танк «Леопард» – символ дипломатичної перемоги України на міжнародній арені (597 грн).

Солодощі

Спеціальна пропозиція на головне дитяче свято – набір цукерок «Пригоди Миколая» (590 грн). Комплект з 25 цукерок у формі ялинок, кульок, звірят, і, звісно, з чарівним святковим оформленням. Той випадок, коли свято відчувається всередині, зовні та відчутне на смак.

Також не пройдіть повз набору з 9 цукерок – 8 цукерок з апельсиновим ганашем (крем-начинкою) у білому шоколаді та цукерка «Ялинкова куля» з білого шоколаду з додаванням сублімованої вишні, полуниці та фісташки (197 грн).

Заслуговує уваги також святковий шоколадний набір «Палітра смаків» (палітра драже та сухофруктів – фундук у молочному шоколаді, какао-боби та журавлина у чорному шоколаді, помаранчі в чорному шоколаді, а також «шоколадні беретки» у трьох видах шоколаду).

Гарний варіант – адвент-календар «Цукеркова ялинка» – 25 цукерок ручної роботи у святковому упакуванні, розміщених на дизайнерській фігурці у формі ялинки (890 грн);

“Авторський шоколад на меду – це те, що створене природою і поєднане у одній плитці майстрами-шоколатьє”. Солодощі від Жу-жуshop виготовляють за власними авторськими рецептами із якісних перевірених інгредієнтів. І, звісно, тут можна обрати святкові солодкі пропозиції:

Асорті цукерок на меду – до комплекту входить 12 цукерок чотирьох видів – молочні (з кокосовою стружкою та повітряним рисом), кероладні (з журавлиною та повітряним амарантом), чорний шоколад з фундуком та чорний шоколад з ягодами вишні та полуниці (280 грн);

Набір цукерок і трюфелів на меду – батончики Снікерс, Баунті та Марс, та трюфелі – малиновий, вершковий, кавовий, лимонний та апельсиновий (280 грн);

Набір «Солодкий релакс» – керолад малина-кеш’ю, шоколад абрикос-мигдаль, релакс-свічка, асорті цукерок з начинками (540 грн).

Крафтовий шоколад Myzo – з какао-бобів сорту Кріоло та Трінітаріо з долини річки Матіна, яка знаходиться у Карибському басейні, а сам шоколад виробляють у Волинській області.

У складі – виключно натуральні складники – какао-зерна, какао-масло, цукор та натуральна ваніль. Він має фруктовий відтінок із приємним посмаком.

Шоколад від Sisters.a.choco

У рамках проєкту «Мистецтво на полиці» цей шоколад «переодягнули» у пакування з картинами українських художників.

Так, на цих шоколадках тепер можна побачити картину «Пейзаж з постаттю» українського художника Олександра Богомазова.

Бренд створили сестри Олена та Олександра, які виробляють «beantobar»-шоколад. Сировину закуповують напряму у фермерів (“Це як Porsche чи Maybach, тільки у шоколадному світі”, - кажуть дівчата).

Також у сестер є цікаві подарункові набори на кшталт шоколадно-горіхового асорті (6 штук – 375 грн, 12 штук – 675 грн). У складі – вишукані праліне та марципани. Або ж дегустаційний набір шоколаду у подарунковій коробці (395 грн).

Команда “Крафтових медових пряників” географічно знаходиться у Чернігові та відправляє свою симпатичну продукцію в будь-яку точку України та до Європи. Створюють медові пряники із запашними спеціями та вручну розмальовують їх. У складі – тільки натуральні та якісні продукти, перевірені роками роботи.

Ось кілька позицій до свят: