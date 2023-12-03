Книжки, іграшки та солодощі: Подарунки до Дня Святого Миколая від українських брендів

Свято Миколая цього року наближається, як ніколи, швидко, і віднині слід запам’ятати його нову дату – 6 грудня. А також починати рахувати відлік до Різдва.
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Трохи часу визначитися з подарунками для малечі ще є. Ми обрали варіанти подарунків у трьох категоріях: книжки, іграшки та солодощі вітчизняних виробників.
Книжки цього видавництва чекають, як діти так і дорослі. Звісно, команда має достойний перелік передсвяткових позицій, на які слід звернути увагу:
Крім того, на сайті видавництва можна знайти улюблені дітлахами комікси, енциклопедії, є ціла категорія видань для малюків – від перших книжок до віммельбухів (розвивальних книжок з малюнками).
Популярне дитяче видавництво, де завжди можна знайти необхідну і актуальну книжку у подарунок. Серед святкових пропозицій:
Книги ВСЛ – класика дитячих подарунків. Видавництво не перестає дивувати новими цікавими історіями для дітей. З пропозицій до свята:
У грудні у видавництві діє 15% кешбеку від Monobank.
“Найкращий подарунок – це любов”, стверджують видавці. І в даному випадку – це синонім яскравих ілюстрованих святкових видань:
Інноваційний навчальний конструктор для активного вивчення робототехніки та програмування. Він включає в себе 12 модулів з різними функціями, які з’єднуються один з одним за допомогою магнітів, що дозволяє створювати та програмувати власних роботів.
Чи не найголовніша його фішка – інтерактивні відеоуроки: до курсу створені навчальні матеріали з відеопідручниками та підтримкою викладачів, що допоможуть виявити та реалізувати творчий та інженерний потенціал вашої дитини.
Автори підкреслюють, що їхня розробка – насамперед творче навчання інженерії та програмуванню. Розвиває логічне мислення та моторику дитини, допомагає вивчати фізичні процеси світу, технічні засади електроніки, креативно мислити. Сумісний з деталями Lego та іншими конструкторами
Конструктор має 30 варіантів трансформацій та замінює 100 освітніх іграшок
Вартість – 8000 грн.
Великі розмальовки авторського виробництва компанії (з розмірами XL та XXL), креативні кишенькові розмальовки, авторські листівки, які теж можна розфарбовувати. Крім того, до подарунку у вигляді розмальовок тут можна придбати кольорові олівці TM Marco (від 75 грн), а також розвиваючі ігри від компанії Nravo Kids.
Сюжети картин O’Kroshka можуть відвернути будь-якого бешкетника у віці від 3-х років від комп’ютерних ігор та соцмереж. «Наші розмальовки створюють гноми з 244-го паралельного світу, що працюють за барбариски» – чи то жартома, чи на повному серйозі стверджують автори.
З цікавих пропозицій:
Інтернет-магазин Okrim пропонує широкий вибір оригінальних іграшок з фанери.
Фішка виробника – механічні та наукові конструктори з акцентом на автомобілі. Ось кілька цікавих позицій:
Патріотичні 3D-пазли, які можна складати усією сім’єю.
У них до дрібниць відтворені елементи військової техніки, особливий сенс вкладено у реквізити. Ну, і варто зазначити, що пазли розвивають дрібну моторику рук, пам’ять, просторове мислення та креативність, адже їх можна розмалювати акриловими фарбами.
Серед пропозицій:
Спеціальна пропозиція на головне дитяче свято – набір цукерок «Пригоди Миколая» (590 грн). Комплект з 25 цукерок у формі ялинок, кульок, звірят, і, звісно, з чарівним святковим оформленням. Той випадок, коли свято відчувається всередині, зовні та відчутне на смак.
Також не пройдіть повз набору з 9 цукерок – 8 цукерок з апельсиновим ганашем (крем-начинкою) у білому шоколаді та цукерка «Ялинкова куля» з білого шоколаду з додаванням сублімованої вишні, полуниці та фісташки (197 грн).
Заслуговує уваги також святковий шоколадний набір «Палітра смаків» (палітра драже та сухофруктів – фундук у молочному шоколаді, какао-боби та журавлина у чорному шоколаді, помаранчі в чорному шоколаді, а також «шоколадні беретки» у трьох видах шоколаду).
Гарний варіант – адвент-календар «Цукеркова ялинка» – 25 цукерок ручної роботи у святковому упакуванні, розміщених на дизайнерській фігурці у формі ялинки (890 грн);
“Авторський шоколад на меду – це те, що створене природою і поєднане у одній плитці майстрами-шоколатьє”. Солодощі від Жу-жуshop виготовляють за власними авторськими рецептами із якісних перевірених інгредієнтів. І, звісно, тут можна обрати святкові солодкі пропозиції:
Крафтовий шоколад Myzo – з какао-бобів сорту Кріоло та Трінітаріо з долини річки Матіна, яка знаходиться у Карибському басейні, а сам шоколад виробляють у Волинській області.
У складі – виключно натуральні складники – какао-зерна, какао-масло, цукор та натуральна ваніль. Він має фруктовий відтінок із приємним посмаком.
У рамках проєкту «Мистецтво на полиці» цей шоколад «переодягнули» у пакування з картинами українських художників.
Так, на цих шоколадках тепер можна побачити картину «Пейзаж з постаттю» українського художника Олександра Богомазова.
Бренд створили сестри Олена та Олександра, які виробляють «beantobar»-шоколад. Сировину закуповують напряму у фермерів (“Це як Porsche чи Maybach, тільки у шоколадному світі”, - кажуть дівчата).
Також у сестер є цікаві подарункові набори на кшталт шоколадно-горіхового асорті (6 штук – 375 грн, 12 штук – 675 грн). У складі – вишукані праліне та марципани. Або ж дегустаційний набір шоколаду у подарунковій коробці (395 грн).
Команда “Крафтових медових пряників” географічно знаходиться у Чернігові та відправляє свою симпатичну продукцію в будь-яку точку України та до Європи. Створюють медові пряники із запашними спеціями та вручну розмальовують їх. У складі – тільки натуральні та якісні продукти, перевірені роками роботи.
Ось кілька позицій до свят: