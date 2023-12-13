Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше

188
Наталія Габрух
share share

Стримінговий сервіс Netflix вперше оприлюднив дані про перегляди 99% свого каталогу. Про це повідомляє BBC Україна.

У звіті «Що ми дивилися», Netflix опублікував перелік з 18 000 фільмів та серіалів, розміщених на їхній платформі, ранжуючи їх за кількістю годин перегляду з січня по червень 2023 року. Компанія також повідомила, що планує випускати подібні звіти двічі на рік.

Серіал «Нічний агент» став лідером переглядів на Netflix у першій половині року, набравши 812 мільйонів годин переглядів від користувачів по всьому світу, що виокремило цей політичний трилер як найбільш популярний серед усіх фільмів і серіалів на платформі.

10 перших сходинок списку посіли серіали:

  • «Нічний агент»,1 сезон
  • «Джинні та Джорджія», 2 сезон
  • «Слава», 1 сезон
  • «Венздей», 1 сезон
  • «Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів»
  • «Ти», 4 сезон
  • «Королева півдня», 3 сезон
  • «Зовнішні мілини», 3 сезон
  • «Джинні та Джорджія», 1 сезон
  • «Фубар»: 1 сезон

Фільм «Мати», де головну роль зіграла Дженніфер Лопес, став лідером серед фільмів на Netflix, набравши понад 249 мільйонів годин переглядів. У загальному рейтингу переглядів він зайняв 14-те місце.

Також у Netflix додали, що дані демонструють популярність серед глядачів не лише нових, а й старіших серіалів та фільмів.

Раніше ми писали, що український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на Netflix.


Фото: Thibault Penin/Unsplash

А ви дивитеся фільми та серіали на Netflix?
Опубліковано: 13 грудня 2023
share share
Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Для проїзду від Теремків до Либідської можуть запровадити єдиний квиток Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" Куди піти у Києві 15-17 грудня: Різдвяний Кураж, виступи Kadnay і "Без обмежень" У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації У Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель: візуалізації За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою Від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус: схема руху Від «Либідської» до «Деміївської» почав курсувати тимчасовий автобус: схема руху Київ не лідирує у рейтингу: які міста в Україні мають найвищі ціни на оренду квартир у 2023 році Київ не лідирує у рейтингу: які міста в Україні мають найвищі ціни на оренду квартир у 2023 році Видання про мистецтво, постери й вініл: в «Українському Домі» відкриють книгарню «Фундамент» Видання про мистецтво, постери й вініл: в «Українському Домі» відкриють книгарню «Фундамент»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.