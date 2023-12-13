Netflix вперше надав повну статистику переглядів за півроку: що дивилися найбільше

Стримінговий сервіс Netflix вперше оприлюднив дані про перегляди 99% свого каталогу. Про це повідомляє BBC Україна.

У звіті «Що ми дивилися», Netflix опублікував перелік з 18 000 фільмів та серіалів, розміщених на їхній платформі, ранжуючи їх за кількістю годин перегляду з січня по червень 2023 року. Компанія також повідомила, що планує випускати подібні звіти двічі на рік.

Серіал «Нічний агент» став лідером переглядів на Netflix у першій половині року, набравши 812 мільйонів годин переглядів від користувачів по всьому світу, що виокремило цей політичний трилер як найбільш популярний серед усіх фільмів і серіалів на платформі.

10 перших сходинок списку посіли серіали:

«Нічний агент»,1 сезон

«Джинні та Джорджія», 2 сезон

«Слава», 1 сезон

«Венздей», 1 сезон

«Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів»

«Ти», 4 сезон

«Королева півдня», 3 сезон

«Зовнішні мілини», 3 сезон

«Джинні та Джорджія», 1 сезон

«Фубар»: 1 сезон

Фільм «Мати», де головну роль зіграла Дженніфер Лопес, став лідером серед фільмів на Netflix, набравши понад 249 мільйонів годин переглядів. У загальному рейтингу переглядів він зайняв 14-те місце.

Також у Netflix додали, що дані демонструють популярність серед глядачів не лише нових, а й старіших серіалів та фільмів.

Раніше ми писали, що український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде на Netflix .