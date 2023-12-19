Купівля-продаж автомобіля і обмін сертифіката на житло: які нові послуги з’явилися в «Дії»

У застосунку «Дія» запустили нові сервіси. Їх презентували на Diia Summit за участі президента Володимира Зеленського та урядовців.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Які сервіси зʼявилися в «Дії»:

автоматизована послуга внесення змін про фізичну особу-підприємця (ФОП) без участі реєстратора;

перереєстрація авто, купівля-продаж автомобіля;

декілька послуг для бізнесу й бета-тест сервісу «е-Підприємець»;

послуги для моряків (електронні документи);

обмін сертифіката в «Дії» на житло.

Також на Diia Summit представили новий дизайн застосунку. Він став інклюзивним, зрозумілим та сучасним.

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили , що послуга купівлі-продажу автомобіля запрацює 20 грудня. Громадяни зможуть укласти договір купівлі-продажу лише в декілька кліків у застосунку Дія. Також доступна доставка нових номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію авто Укрпоштою на території України.

Сервіс обміну сертифіката в «Дії» на житло запрацює цього тижня. Наразі середній розмір житлового сертифіката складає 2 млн грн.

До того ж планують запустити в 2024 році платформу для держслужбовців «Дія.Офіс» та освітній застосунок «Мрія».

Раніше ми писали, що застосунок «Укрзалізниці» інтегрували з «Дією» для боротьби з перекупами.

Фото: Конкурент