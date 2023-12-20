У спортзалах і ресторанах не заборонено вручати повістки, заявили в ЗСУ

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Ірина Маймур
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Представники ТЦК можуть видавати повістки військовозобов’язаним у спортзалах та ресторанах за згоди власників закладів, оскільки це громадське місце.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки — це було б дивно. А спортзал — це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено», — сказав Фітьо.

Вручати повістки можуть представники ТЦК та СП, керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад, додав Фітьо.

Раніше ми писали, що працівники ТЦК навідалися до тренажерних залів Києва, Ужгорода та Дніпра, де виписали повістки клієнтам і тренерам.

Фото: 0532.ua

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Опубліковано: 20 грудня 2023
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