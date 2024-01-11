Український ветеранський фонд та Lobby X запустили безкоштовні IT-курси для ветеранів і ветеранок

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Ірина Маймур
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Український ветеранський фонд разом із платформою з працевлаштування Lobby X запустили безоплатні IT-курси для ветеранів і ветеранок.

Усі, хто долучаться до навчання, зможуть опанувати професію з нуля або підвищити рівень володіння навичками:

  • мови верстки та програмування;
  • розробку вебсайтів і застосунків;
  • створення клієнт-серверних застосунків;
  • написання баз даних.

Навчання відбувається у групах, а також у форматі індивідуальних занять з ментором. До того ж курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Аби спробувати себе у новій професії, необхідно зареєструватися за посиланням.

Раніше ми писали, що Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил.

Фото: Український ветеранський фонд; Marketer.ua

Як вам така ініціатива?
Опубліковано: 11 січня 2024
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