Український ветеранський фонд та Lobby X запустили безкоштовні IT-курси для ветеранів і ветеранок

Український ветеранський фонд разом із платформою з працевлаштування Lobby X запустили безоплатні IT-курси для ветеранів і ветеранок.

Усі, хто долучаться до навчання, зможуть опанувати професію з нуля або підвищити рівень володіння навичками:

мови верстки та програмування;

розробку вебсайтів і застосунків;

створення клієнт-серверних застосунків;

написання баз даних.

Навчання відбувається у групах, а також у форматі індивідуальних занять з ментором. До того ж курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Аби спробувати себе у новій професії, необхідно зареєструватися за посиланням.

Раніше ми писали, що Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил.

Фото: Український ветеранський фонд; Marketer.ua