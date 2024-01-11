Український ветеранський фонд та Lobby X запустили безкоштовні IT-курси для ветеранів і ветеранок
Український ветеранський фонд разом із платформою з працевлаштування Lobby X запустили безоплатні IT-курси для ветеранів і ветеранок.
Усі, хто долучаться до навчання, зможуть опанувати професію з нуля або підвищити рівень володіння навичками:
- мови верстки та програмування;
- розробку вебсайтів і застосунків;
- створення клієнт-серверних застосунків;
- написання баз даних.
Навчання відбувається у групах, а також у форматі індивідуальних занять з ментором. До того ж курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.
Аби спробувати себе у новій професії, необхідно зареєструватися за посиланням.
Раніше ми писали, що Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил.
Фото: Український ветеранський фонд; Marketer.ua
Опубліковано: 11 січня 2024