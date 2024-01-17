Українцям нададуть 1000 стипендій на IT-курси від Prometheus: хто і як може отримати

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Наталія Габрух
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Українська освітня платформа Prometheus відкриває 1000 стипендій для безоплатного навчання для українців та українок, які постраждали від війни.

Про це повідомляє платформа Prometheus у соцмережах.

Студенти зможуть навчатися на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum та іншими фахівцями галузі. Коштом стипендій від Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) вони зможуть безплатно пройти навчання на платних IT-програмах.

Програма передбачає 6 курсів:

1. Курс «Java Beginner»

  • 17 навчальних тижнів
  • практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю
  • курсовий проєкт для портфоліо Trainee Java Developer

2. «Frontend. Базовий курс від Ciklum»

  • 16 навчальних тижнів,
  • курсовий проєкт для портфоліо
  • практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю

3. Курс «Тестувальник QA Manual»

  • 12 навчальних тижнів
  • завдання для успішного проходження співбесід
  • тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників

4. Курс «Тестувальник QA Auto»

  • 12 навчальних тижнів
  • курсовий проєкт для портфоліо
  • тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників

5. Курс «DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив»

  • 10 навчальних тижнів
  • супровід автора курсу
  • фінальне завдання у форматі Hackathon

6. Курс «UX/UI Design Basic»

  • 15 навчальних тижнів
  • 3 проєкти для портфоліо
  • підготовка до співбесід на позицію Trainee/Junior UX Designer

Хто може претендувати на стипендію

  • Українці та українки, що втратили роботу через війну.
  • Українці та українки, у яких постраждали домівки внаслідок російської військової агресії.
  • Ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).
  • Внутрішньо переміщені особи.
  • Інші вразливі категорії населення.

Подача заявок на стипендії триває з 16 січня по 31 січня 2024 року включно.

Щоб подати заявку на стипендіальну програму потрібно заповнити анкету на сайті.

Раніше ми писали, безкоштовно й українською: на Prometheus стануть доступні 50 онлайн-курсів від найкращих світових вишів.

Фото: Nubelson Fernandes/Unsplash

Плануєте подати заявку?
Опубліковано: 17 січня 2024
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