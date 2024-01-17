Українцям нададуть 1000 стипендій на IT-курси від Prometheus: хто і як може отримати
Українська освітня платформа Prometheus відкриває 1000 стипендій для безоплатного навчання для українців та українок, які постраждали від війни.
Про це повідомляє платформа Prometheus у соцмережах.
Студенти зможуть навчатися на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum та іншими фахівцями галузі. Коштом стипендій від Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) вони зможуть безплатно пройти навчання на платних IT-програмах.
Програма передбачає 6 курсів:
1. Курс «Java Beginner»
- 17 навчальних тижнів
- практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю
- курсовий проєкт для портфоліо Trainee Java Developer
2. «Frontend. Базовий курс від Ciklum»
- 16 навчальних тижнів,
- курсовий проєкт для портфоліо
- практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю
3. Курс «Тестувальник QA Manual»
- 12 навчальних тижнів
- завдання для успішного проходження співбесід
- тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників
4. Курс «Тестувальник QA Auto»
- 12 навчальних тижнів
- курсовий проєкт для портфоліо
- тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників
5. Курс «DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив»
- 10 навчальних тижнів
- супровід автора курсу
- фінальне завдання у форматі Hackathon
6. Курс «UX/UI Design Basic»
- 15 навчальних тижнів
- 3 проєкти для портфоліо
- підготовка до співбесід на позицію Trainee/Junior UX Designer
Хто може претендувати на стипендію
- Українці та українки, що втратили роботу через війну.
- Українці та українки, у яких постраждали домівки внаслідок російської військової агресії.
- Ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).
- Внутрішньо переміщені особи.
- Інші вразливі категорії населення.
Подача заявок на стипендії триває з 16 січня по 31 січня 2024 року включно.
Щоб подати заявку на стипендіальну програму потрібно заповнити анкету на сайті.
Раніше ми писали, безкоштовно й українською: на Prometheus стануть доступні 50 онлайн-курсів від найкращих світових вишів.