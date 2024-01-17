Українцям нададуть 1000 стипендій на IT-курси від Prometheus: хто і як може отримати

Українська освітня платформа Prometheus відкриває 1000 стипендій для безоплатного навчання для українців та українок, які постраждали від війни.

Про це повідомляє платформа Prometheus у соцмережах.

Студенти зможуть навчатися на IT-курсах, створених у партнерстві з GlobalLogic, Ciklum та іншими фахівцями галузі. Коштом стипендій від Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) вони зможуть безплатно пройти навчання на платних IT-програмах.

Програма передбачає 6 курсів:

1. Курс « Java Beginner »

17 навчальних тижнів

практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю

курсовий проєкт для портфоліо Trainee Java Developer

2. « Frontend. Базовий курс від Ciklum »

16 навчальних тижнів,

курсовий проєкт для портфоліо

практичні завдання для підготовки до технічного інтерв’ю

3. Курс « Тестувальник QA Manual »

12 навчальних тижнів

завдання для успішного проходження співбесід

тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників

4. Курс « Тестувальник QA Auto »

12 навчальних тижнів

курсовий проєкт для портфоліо

тренувальне інтерв’ю у GlobalLogic для кращих випускників

5. Курс « DevOps та Kubernetes. Практичний інтенсив »

10 навчальних тижнів

супровід автора курсу

фінальне завдання у форматі Hackathon

6. Курс « UX/UI Design Basic »

15 навчальних тижнів

3 проєкти для портфоліо

підготовка до співбесід на позицію Trainee/Junior UX Designer

Хто може претендувати на стипендію

Українці та українки, що втратили роботу через війну.

Українці та українки, у яких постраждали домівки внаслідок російської військової агресії.

Ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).

Внутрішньо переміщені особи.

Інші вразливі категорії населення.

Подача заявок на стипендії триває з 16 січня по 31 січня 2024 року включно.

Щоб подати заявку на стипендіальну програму потрібно заповнити анкету на сайті .

Раніше ми писали, безкоштовно й українською: на Prometheus стануть доступні 50 онлайн-курсів від найкращих світових вишів .