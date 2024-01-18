На «Берлінале-2024» покажуть три українських фільми: які саме

На 74-му Берлінському кінофестивалі покажуть три українських фільми.

У програмі Forum відбудуться світові прем’єри двох стрічок.

Перша — «Редакція» (Redaktsiya). Її знімали у 2021 році на Херсонщині, зокрема в окупованих сьогодні Олешківських пісках. У стрічці йдеться про біолога Юру, який починає працювати в газеті.

Другий фільм, який покажуть у програмі Forum, — Intercepted («Мирні люди») Оксани Карпович. У ньому показують руйнування, які спричинила війна в Україні, та шокуючі перехоплені телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми сім’ями.

До того ж у програмі Panorama Dokumente покажуть український фільм Світлани Ліщинської A Bit of a Stranger («Трошки чужа»). Це особисте дослідження колоніального спадку поглядів, думок та мови, які нав’язувалися радянським союзом та зачепили родину режисерки, пише видання Moviegram.

До того ж у програмі Generation 14plus відбудеться світова прем’єра короткого метру «Образа» американського режисера українського походження Гліба Осатинського.

«Берлінале-2024» відбудеться з 15 до 25 лютого. Частину програми ще не оголосили. Вона стане відома 6 лютого.

Раніше ми писали, що дев’ять українських фільмів отримають гранти від Netflix.

Фото: кадри зі стрічок «Редакція», «Трошки чужа», «Мирні люди»