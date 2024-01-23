За 10 днів у прокаті український детектив «Ля Палісіада» зібрав понад 1,1 млн грн

Касові збори іронічного детектива «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка за 10 днів національного прокату склали понад 1,1 млн грн.

Про це повідомив Суспільне Культура FILM.UA Дистрибуція.

«Ля Палісіада» вийшла у прокат 11 січня. Станом на 21 січня продали 7428 квитків на фільм. Наразі касові збори стрічки становлять 1 148 396 грн.

«Ля Палісіада» — це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Стрічка пропонує згадати українські 90-ті поза російськими наративами, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки та який шлях ще належить пройти. Фільм розповідає про вбивство міліціонера, що відбулося в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини — відмови від смертної кари.

Детектив Філіпа Сотниченка взяв нагороди на Туринському, Вільнюському та Роттердамському кінофестивалях.

Раніше ми писали, що український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe.

Фото: кадр із фільму