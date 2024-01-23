За 10 днів у прокаті український детектив «Ля Палісіада» зібрав понад 1,1 млн грн

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Ірина Маймур
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Касові збори іронічного детектива «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка за 10 днів національного прокату склали понад 1,1 млн грн.

Про це повідомив Суспільне Культура FILM.UA Дистрибуція.

«Ля Палісіада» вийшла у прокат 11 січня. Станом на 21 січня продали 7428 квитків на фільм. Наразі касові збори стрічки становлять 1 148 396 грн.

«Ля Палісіада» — це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Стрічка пропонує згадати українські 90-ті поза російськими наративами, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки та який шлях ще належить пройти. Фільм розповідає про вбивство міліціонера, що відбулося в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини — відмови від смертної кари.

Детектив Філіпа Сотниченка взяв нагороди на Туринському, Вільнюському та Роттердамському кінофестивалях.

Раніше ми писали, що український фільм «Як там Катя?» придбала стримінгова платформа HBO Europe.

Фото: кадр із фільму

Уже дивилися стрічку?
Опубліковано: 23 січня 2024
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