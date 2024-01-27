Відбудувати будинок на своїй ділянці: стартував новий тип компенсації за зруйноване житло

Українці чий приватний будинок був повністю зруйнований зможуть отримати компенсацію на відбудову на власній земельній ділянці через «єВідновлення».

Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У рамках компенсації за зруйноване житло доступна не тільки можливість отримати кошти на придбання нового помешкання, але й на те, щоб повністю відбудуватися на своїй землі. При цьому вона може знаходитися будь-де на території України, окрім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. Це необовʼязково має бути та сама земля, де знаходився знищений будинок.

Є кілька кроків до отримання компенсації на відбудову приватного будинку:

необхідно подати заяву про виплату у «Дія». У розділі «єВідновлення» вибрати «Подати заяву про виплату», потім об'єкт нерухомості за яким буде отримано виплату, тип компенсації – «Грошова виплата». Якщо зруйнований будинок має кількох співвласників вони можуть подавати заяву кожен окремо або спільно. У будь-якому з випадків вони отримують індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки власності. Після подання комісія місцевої влади опрацює заяву протягом 30 днів;

далі необхідно припинити право власності на зруйнований будинок. Якщо рішення комісії буде позитивним, кожен зі співвласників має припинити право власності на зруйнований будинок. Зробити це можна у державного реєстратора чи нотаріуса. При цьому земельна ділянка залишається у власності заявника, навіть якщо він вирішив відбудувати будинок в іншому місці;

після цього етапу необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт. Це слід зробити на підставі будівельного паспорта чи схеми намірів забудови. Уповноважені органи містобудування та архітектури за 10 днів мають перевірити відомості;

фінальний етап – отримання компенсації. Кошти нараховуються двома траншами по 50%. Після першого траншу слід подати проміжний звіт. Виплати здійснюватимуться відповідно до наявних коштів на небюджетному рахунку Мініфраструктури. Гроші надійдуть на банківську картку «єВідновлення». Її можна відкрити у банках-партнерах програми. Ці кошти можна витратити лише у будівельних магазинах та на підрядників, які зареєструвалися як учасники «єВідновлення».

Список банків-партнерів та бізнес-учасників — тут .

Раніше ми писали, що перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у “Дії”.