Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму

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Ірина Маймур
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Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Перші 50 тисяч комплектів уже почали постачати у війська, повідомили в Міноборони.

Зазначається. що в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовим почуватися комфортно під час виконання завдань у польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Комплекти виготовляють у розмірах від 40 до 64, для зросту від 146 до 188 сантиметрів та двох груп повноти — ІІ та ІІІ.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ — разом із громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній із військових частин.

У 2024 році планують закупити 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни.

Раніше ми писали, що в Україні представили перший жіночий бронекостюм власного виробництва.

Фото: Міноборони

Як вам жіноча військова форма для ЗСУ?
Опубліковано: 02 лютого 2024
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