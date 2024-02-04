На Київщині створять новий індустріальний парк: там забезпечать 650 робочих місць

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Наталія Габрух
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До реєстру індустріальних парків внесено індустріальний парк «Універсал індастрі», який розташовано на території смт Рокитне Білоцерківського району Київської області. Таке рішення уряд прийняв на засіданні 2 лютого 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Відповідно до концепції індустріального парку на площі 13,3 га буде створено близько 650 робочих місць у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів, машин і устаткування, харчових продуктів та іншої продукції. Також передбачається, що на території нового індустріального парку буде вестись науково-технічна діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій», — йдеться у повідомленні.

Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки складуть близько 735 млн грн.

Раніше ми писали, що під Києвом планують створити індустріальний парк та побудувати нові очисні споруди: з цим допоможе Корея.

Фото: Adrian Sulyok/Unsplash

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Опубліковано: 04 лютого 2024
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