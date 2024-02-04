В майбутньому потягом зі Львова можна буде подорожувати в більшість країн Європи

718
Наталія Габрух
share share

Україна стала частиною глобального залізничного проєкту. В майбутньому зі Львова можна буде подорожувати через Європу потягом. Мова йде про Середземноморський коридор, що пролягає з південної частини Іспанії.

Про це повідомляє іспанське видання Levante.

Пасажирські потяги будуть курсувати зі швидкістю 160 кілометрів на годину і здійснюватимуть перетин кордонів за 25 хвилин. Маршрут розпочнеться з південного берега Іспанії, проходитиме через міста Альмерія, Гранада та Антекера, і завершуватиметься у Львові.

За словами міністра транспорту Іспанії Оскара Пуенте, угода про новий залізничний коридор є ключовим етапом в розвитку Європейського Союзу. Він підкреслив, що це посилить єдність ЄС, а також стимулюватиме економічне зростання.

Зазначені також терміни завершення будівництва. Базова мережа має бути завершена у 2030 році, розширена базова мережа — у 2040 році, а глобальна мережа — у 2050 році.

Раніше ми писали, що чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном.

Фото: Levante, з відкритих джерел

Хотіли б, щоб з’явився такий маршрут до південного берега Іспанії?
Опубліковано: 04 лютого 2024
share share
Вікна на місці мозаїк: у Києві дитсадок планує знищити культурну спадщину Вікна на місці мозаїк: у Києві дитсадок планує знищити культурну спадщину Як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію Як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію Netflix представив тизер другого сезону «Гри в кальмара» Netflix представив тизер другого сезону «Гри в кальмара» На Київщині створять новий індустріальний парк: там забезпечать 650 робочих місць На Київщині створять новий індустріальний парк: там забезпечать 650 робочих місць У Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали дерева: причина У Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали дерева: причина Найцікавіше за тиждень: фотографи, які знімають війну в Україні та військові поети Найцікавіше за тиждень: фотографи, які знімають війну в Україні та військові поети «Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом «Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом В Ужгороді завершили масштабну реставрацію розписів Кафедрального собору В Ужгороді завершили масштабну реставрацію розписів Кафедрального собору
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.