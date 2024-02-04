В майбутньому потягом зі Львова можна буде подорожувати в більшість країн Європи

Україна стала частиною глобального залізничного проєкту. В майбутньому зі Львова можна буде подорожувати через Європу потягом. Мова йде про Середземноморський коридор, що пролягає з південної частини Іспанії.

Про це повідомляє іспанське видання Levante.

Пасажирські потяги будуть курсувати зі швидкістю 160 кілометрів на годину і здійснюватимуть перетин кордонів за 25 хвилин. Маршрут розпочнеться з південного берега Іспанії, проходитиме через міста Альмерія, Гранада та Антекера, і завершуватиметься у Львові.

За словами міністра транспорту Іспанії Оскара Пуенте, угода про новий залізничний коридор є ключовим етапом в розвитку Європейського Союзу. Він підкреслив, що це посилить єдність ЄС, а також стимулюватиме економічне зростання.

Зазначені також терміни завершення будівництва. Базова мережа має бути завершена у 2030 році, розширена базова мережа — у 2040 році, а глобальна мережа — у 2050 році.

Раніше ми писали, що чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном.

Фото: Levante, з відкритих джерел