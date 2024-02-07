Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік

Під Києвом уже будується завод з виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до домовленості, що була досягнута між Україною та Туреччиною.

Про це в інтервю Reuters заявив гендиректор Халук Байрактар.

“Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб”, – зазначив він.

Як виглядатиме завод Bayraktar під Києвом: візуалізація Defense Express

Завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але конкретна модель – TB2 або TB3 – поки не обрана.

Для завершення будівництва потрібно близько 12 місяців, після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання та організаційної структури.