Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік
Під Києвом уже будується завод з виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до домовленості, що була досягнута між Україною та Туреччиною.
Про це в інтервю Reuters заявив гендиректор Халук Байрактар.
“Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб”, – зазначив він.
Завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але конкретна модель – TB2 або TB3 – поки не обрана.
Для завершення будівництва потрібно близько 12 місяців, після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання та організаційної структури.
Раніше ми писали, що турецька компанія Baykar побудує в Україні завод, який вироблятиме безпілотники Bayraktar. Ми також розповідали, що виробник «байрактарів» презентував новий безпілотник з українським двигуном.