Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік

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Анна Григораш
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Під Києвом уже будується завод з виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до домовленості, що була досягнута між Україною та Туреччиною.

Про це в інтервю Reuters заявив гендиректор Халук Байрактар.

“Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 осіб”, – зазначив він.

Як виглядатиме завод Bayraktar під Києвом: візуалізація Defense Express

Завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але конкретна модель – TB2 або TB3 – поки не обрана.

Для завершення будівництва потрібно близько 12 місяців, після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання та організаційної структури.

Раніше ми писали, що турецька компанія Baykar побудує в Україні завод, який вироблятиме безпілотники Bayraktar. Ми також розповідали, що виробник «байрактарів» презентував новий безпілотник з українським двигуном.

Чи цікаво вам дізнатися про будівництво заводу Bayraktar?
Опубліковано: 07 лютого 2024
Bayraktar
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