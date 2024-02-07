“Укрзалізниця” розробила онлайн-сервіс повернення квитків в особливих випадках

“Укрзалізниця” запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у соцмережах.

Тепер квиток можна здати навіть якщо його повернення в режимі онлайн недоступне. Для цього більше не потрібно писати паперову заяву, достатньо оформити її електронну версію.

Щоб оформити електронну версію заяви потрібно:

перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua;

обрати вкладку “Претензійне повернення квитків”;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

В “Укрзалізниці” нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Крім цього, в “Укрзалізниці” допрацьовують сервіс повернення паперових квитків, придбаних у касі. Він стане доступним пізніше.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом.

Фото: з відкритих джерел