“Укрзалізниця” розробила онлайн-сервіс повернення квитків в особливих випадках

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Наталія Габрух
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“Укрзалізниця” запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у соцмережах.

Тепер квиток можна здати навіть якщо його повернення в режимі онлайн недоступне. Для цього більше не потрібно писати паперову заяву, достатньо оформити її електронну версію.

Щоб оформити електронну версію заяви потрібно:

  • перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua;
  • обрати вкладку “Претензійне повернення квитків”;
  • заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
  • дочекатись результатів розгляду заяви.

В “Укрзалізниці” нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

  • якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
  • якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
  • якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
  • якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

Крім цього, в “Укрзалізниці” допрацьовують сервіс повернення паперових квитків, придбаних у касі. Він стане доступним пізніше.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 07 лютого 2024
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