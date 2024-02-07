“Укрзалізниця” розробила онлайн-сервіс повернення квитків в особливих випадках
“Укрзалізниця” запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у соцмережах.
Тепер квиток можна здати навіть якщо його повернення в режимі онлайн недоступне. Для цього більше не потрібно писати паперову заяву, достатньо оформити її електронну версію.
Щоб оформити електронну версію заяви потрібно:
- перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua;
- обрати вкладку “Претензійне повернення квитків”;
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
- дочекатись результатів розгляду заяви.
В “Укрзалізниці” нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
- якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
- якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
- якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
- якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
Крім цього, в “Укрзалізниці” допрацьовують сервіс повернення паперових квитків, придбаних у касі. Він стане доступним пізніше.
Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» та «Київстар ТБ» створили канал «УзТБ» з віртуальним потягом.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 07 лютого 2024