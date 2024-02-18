Український Taimi увійшов до десятки найкращих ЛГБТК+ застосунків за версією Forbes

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Наталія Габрух
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Український застосунок Taimi від компанії Appflame увійшов у десятку найкращих заcтосунків для ЛГБТК+ 2024 року за версією Forbes Health.

Про це повідомляє Forbes Health.

Taimi отримав відзнаку у категорії “Найкращі соціальні функції”.

Taimi — соціальна мережа для знайомств, створена з урахуванням потреб ЛГБТК+ спільноти. Додаток використовує спеціальний алгоритм для підбору людей, які поділяють схожі інтереси та особистісні риси.

У Taimi користувачі мають можливість взаємодіяти через текстові чати, відеодзвінки або ж у форматі прямих ефірів. Крім того, в додатку присутня опція “секретного режиму”, яка дозволяє анонімно переглядати профілі інших або ж обмежувати коло осіб, які бачать вашу активність. Водночас, за бажанням, можна приховати інформацію про свою стать та сексуальну орієнтацію.

Наразі застосунком користуються понад 20 мільйонів користувачів.

Раніше ми писали, що український застосунок Headway став найпопулярнішим у США в категорії «Освіта».

Фото: застосунок Taimi

Хотіли б скористатися застосунком Taimi?
Опубліковано: 18 лютого 2024
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