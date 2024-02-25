Антон Птушкін зняв документалку про тварин під час війни: дивіться трейлер

Український тревел-блогер Антон Птушкін випустив трейлер до свого нового документального фільму “Ми, наші улюбленці та війна”. Фільм розкаже про життя тварин у воєнний час та людей, що приходять їм на допомогу.

Про це Антон Птушкін повідомив у соцмережах.

Фільм Антон Птушкін знімав останні 1,5 роки. Він вийде у кінотеатральний прокат в Україні 4 квітня. Це буде перший проєкт Птушкіна, який не можна буде подивитись в YouTube.

“Цей проєкт взагалі відрізняється від всього, що я робив раніше — тут не буде красивих ландшафтів, прольотів на дроні чи чогось такого. Це — спроба показати війну в Україні під іншим кутом — через відносини людей та тварин”, — написав Антон Птушкін.

Серед героїв документалки будуть українські волонтери й зоозахисники, іноземці, пес Патрон та кішка “Шафа”, яку врятували зі зруйнованого будинку в Бородянці.

Раніше ми писали, що The New Yorker зняв фільм про українську TikTok-блогерку та біженку.

Фото: скриншот з відео на YouTube