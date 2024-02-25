Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вийде на екрани в 2026 році

71
Наталія Габрух
share share

Стрімінговий сервіс Max (колишній HBO Max) випустить серіал про Гаррі Поттера у 2026 році.

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на заяву Девіда Заслава, керівника Warner Bros. Discovery.

За словами Заслава, останній фільм про юного чарівника було знято понад 10 років тому, і шоураннерам хочеться поділитися з шанувальниками новим баченням історії.

Джоан Роулінг, авторка книг про Гаррі Поттера, візьме участь у проєкті як виконавча продюсерка.

Планується зняти сім сезонів за кількістю книг. Головних персонажів зіграють нові актори, які ще не знімалися у фільмах франшизи.

Раніше ми писали, що Netflix випустить документальний серіал про наслідки холодної війни: у ньому з’явиться Зеленський

Фото: скриншот відео з YouTube

Чекаєте на прем’єру серіалу про Гаррі Поттера?
Опубліковано: 25 лютого 2024
share share
Якою буде зона відпочинку на Оболонському острові – з‘явився план благоустрою Якою буде зона відпочинку на Оболонському острові – з‘явився план благоустрою Антон Птушкін зняв документалку про тварин під час війни: дивіться трейлер Антон Птушкін зняв документалку про тварин під час війни: дивіться трейлер Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів Найцікавіше за тиждень: Дівчата – про службу у ЗСУ та 10 українських подкастів Український стартап, що будує модульні будинки для переселенців, отримав 500 тисяч євро інвестицій Український стартап, що будує модульні будинки для переселенців, отримав 500 тисяч євро інвестицій
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.