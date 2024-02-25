Перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вийде на екрани в 2026 році

Стрімінговий сервіс Max (колишній HBO Max) випустить серіал про Гаррі Поттера у 2026 році.

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на заяву Девіда Заслава, керівника Warner Bros. Discovery.

За словами Заслава, останній фільм про юного чарівника було знято понад 10 років тому, і шоураннерам хочеться поділитися з шанувальниками новим баченням історії.

Джоан Роулінг, авторка книг про Гаррі Поттера, візьме участь у проєкті як виконавча продюсерка.

Планується зняти сім сезонів за кількістю книг. Головних персонажів зіграють нові актори, які ще не знімалися у фільмах франшизи.

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Фото: скриншот відео з YouTube