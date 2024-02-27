Цьогоріч розпочнуть будівництво євроколії від польського кордону до Львова

Будівництво ділянки євроколії “Мостиська-Скнилів” від кордону з Польщею до Львова планують розпочати у 2024 році.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

Колію використовуватимуть для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

“Це вкрай важливий проєкт, який дозволить забезпечити ефективне міжнародне залізничне сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною. Станція “Скнилів” стане міжнародним залізничним хабом. Для розбудови хабу вибрали саме її, щоб уникнути перевантаження станції “Львів”, через яку прямує більшість внутрішньодержавних поїздів”, — пояснив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На дільниці від Мостиськ до Скнилова необхідно реконструювати 72,9 км колії 1520 мм на колію шириною 1435 мм. Модернізувати дільницю від станції Мостиська до Скнилова допоможе Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Для будівництва вже підготували необхідну документацію. Крім того, проєкт проходить оцінку впливу на довкілля. Паралельно триває обговорення з інвесторами щодо наступних етапів реалізації проєкту.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запустила ще один модернізований потяг: із пандусами та місцями для людей з інвалідністю.

Фото: Львівська ОВА