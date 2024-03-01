У семи українських профтехах навчатимуть на оператора цивільних дронів

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Ірина Маймур
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Цьогоріч у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях навчатимуть на оператора цивільних дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі завдяки підтримці Євросоюзу вже закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів.

“У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії”, — зазначив міністр.

Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні, зауважив Федоров.

Наразі безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях та розмінуванні. Вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Реформа профтехосвіти триває, нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціалістів.

Раніше ми писали про 7 місць, де навчають керувати дроном.

Фото: Львівська ОВА

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Опубліковано: 01 березня 2024
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