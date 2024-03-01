Вийшов весняний випуск Vogue Ukraine Edition з українськими військовими й кадетами на обкладинці

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Ірина Маймур
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Український Vogue представив колекційне весняне видання Vogue Ukraine Edition 5.

Випуск присвятили людям та справам, які надихають, — тут зібрані історії українських дизайнерів, митців, кураторів та меценатів, які змінюють культурний та соціальний ландшафт навколо себе.

На запрошення українського Vogue британський фотограф Бретт Ллойд зняв фотоесе Ukraine Today. На колекційній обкладинці — один із його кадрів: українська модель Карина Мазяр у стінах Київського військового ліцею імені Івана Богуна разом із кадетами.

Аби зафільмувати кадри для українського Vogue, Бретт Ллойд, автор знімань для Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein та Fendi, двічі відвідав Україну, побував у Києві, Харкові, біля лінії фронту в Костянтинівці, неподалік Куп’янська й у майже стертому з лиця землі Торецьку.

Герої світлин Бретта — чинні та майбутні військові, ветерани, медики, священники, студенти, актори та пересічні українці.

У цього випуску Vogue є альтернативна digital-обкладинка. Її героїнею стала 21-літня Оксана Рубаняк із позивним “Ксена”, командирка взводу однієї з бригад Сухопутних військ Збройних Сил.

У цивільному житті Оксана працювала в Івано-Франківській міській раді, була поеткою і громадською активісткою. 24 лютого 2022 року вона доєдналась до Добровольчого формування Івано-Франківської територіальної громади, а трохи згодом увійшла до лав Збройних Сил — і стала єдиною жінкою-кулеметницею взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

“Ксена” та її побратими воювали на Бахмутському, Вугледарському та Мар’їнському напрямках. Під Вугледаром у березні 2022-го її було поранено, та невдовзі вона повернулась до зброї. На війні народилась її друга поетична збірка, “Назустріч смерті”, — і зараз готується до друку третя, “Дорога життя”.

Раніше ми писали, що американський Vogue вніс українку Анну Октобер до списку дизайнерок, які змінюють погляд на моду.

Фото: Vogue Ukraine

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Опубліковано: 01 березня 2024
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